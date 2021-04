Luis ‘Cuto’ Guadalupe nos sorprende en su cuarta entrega de sus memorias, abriendo su alma, el lado humano detrás del personaje. Veamos un lado íntimo que pocos hombres se atreven a revelar: las mujeres que tocaron su corazón. Aquí, su historia:

¡¡¡Tengo hambreeeee!!! De un risotto de rodaballo con su salsa de ajo en el ‘Cuto 16’. ¡Sabrosón!… Como decía ‘Salserín’. Asuuu que linda época. Yo estaba entre los 18, 19 y 20 abriles cuando en las radios se escuchaba ‘De sol a sol’ o “Un amor como el nuestro, no se puede acabar, lalala…”. Y bailabas dando la vueltita. Era la década de los 90, estaba chibolazo, las chicas suspiraban por ‘Salsa Kids’ o ‘Los Adolescentes’ que estaban de moda y aparecían ‘Charanga Habanera’, Víctor Manuelle y Marc Anthony. Los ‘románticos’ vs. ‘los bravos’. Hace unos días me llamaron del programa ‘América hoy’ y me entró hambre de recordar.

En la concentración, vestuarios o después de un entrenamiento, siempre nos quedábamos un grupo de jugadores hablando de diversos temas. Obvio, también debatíamos sobre chicas. Cada uno tenía su favorita. Era un pibe, un joven de carne y hueso, lleno de energías. Y a mi corta edad, alucinaba. Todos hemos tenido ‘amores platónicos’. Una profesora, una vecina, una amiga o una artista famosa. ¡Que lance la primera piedra quien esté libre de pecado! Yo también soy humano y hoy les revelo quiénes estuvieron en mis sueños…

MI RUBIA DEBILIDAD

Gisela Valcárcel era mi Marilyn Monroe. Aún me decían ‘Gua Gua’ y vivía pegado a la televisión, embobado viendo sus programas. Es una mujer muy bella, irradia mucha sensualidad, imposible no enamorarse. No había revista o periódico que no comprara con tal de ver su foto. Hasta que llegó el día en que la conocí en persona.

Roberto Martínez me llevó a su cumpleaños. No me había equivocado. Era tal como la había imaginado. Pero el día en que me derretí como chocolate en el sol fue cuando me invitó al set del mediodía en ‘Panamericana Televisión’. Auténtica, original en todo sentido de la palabra. Siempre me trató de manera muy especial. Si JFK cayó rendido ante Marilyn, ¿por qué yo no ante Gisela?

LOS RULITOS ME ENLOQUECEN

Cuando vi a Julia Roberts en ‘Mujer bonita’ quedé encantado de su cabello. Ensortijado, largo, pelirrojo, hermoso. Cuando vi a Janet Barboza fue imposible no quedar casi babeando. Sí, lo admito.

La conocí en el aeropuerto. Ella viajaba con ‘Las Movidas’ y le pedí al señor Alfredo Gonzales -en ese tiempo presidente de Universitario- que me la presentara. Quizá para ella solo significó un saludo más. Para mí fue tocar el cielo, como si hubiera hecho un gol en último minuto y en un clásico todavía. Verla exuberante como sale en la televisión y los periódicos fue sensacional. Sus rulitos al viento me hipnotizaron y me quedé soñando.

OJITOS HECHICEROS

Hace un par de años se transmitió una novela con ese nombre. Pero en los 90, yo fui el protagonista de mi propia ficción. ¡Quién no ha quedado encantado con los ojos verdes de María Teresa Braschi!

Un día un amigo en el club me prestó una revista y la vi por primera vez. Quedé impactado. Nunca le devolví el ejemplar a mi amigo. Luego a ‘Maritere’ la vi en la televisión y me volví un fan empedernido. Hasta ahora la veo en el noticiero y sigue tan bella. Esos ojos son capaces de alumbrar una noche totalmente oscura, ser el sol y la luna en un mismo cielo. Lamentablemente, no tuve la oportunidad de conocerla en persona. Nunca me entrevistó. Ojalá en algún momento se haga realidad mi deseo y decirle que soy su hincha ‘namber guan’ (número 1).

LA MISS QUE NO FUE ‘DE MIS’

Nunca me enamoré de una ‘miss’ de mi colegio, pero sí quedé embobado con una ‘Miss Perú’. A la bella Jessica Tapia la conocí cuando ya no eran tan ‘Gua Gua’. Había crecido, ya me conocían en la pelotita. La había visto en la televisión y en distintas fotos que salían en medios impresos.

Ella es hincha de Universitario y como el señor Alfredo Gonzales hacía reuniones en su casa de San Isidro, concurría en esa época con Álvaro Maguiña, quien se ponía saltón por nuestra presencia. Muy guapa, amable, una señorita muy atenta. Mi inocente ‘boby’ la coronó como la ‘Miss de mi mundo’.

DELTA AIRLINES HACIA LAS ESTRELLAS

A pesar de mi 1.93 de estatura, siempre he tenido el corazón enamoradizo. En 1998, después de haberle ganado a Sporting Cristal, fui invitado a ‘Buenos Días Perú’, en Panamericana, y me entrevistó Mónica Delta. Ella me impactó y sentí como si volara por las nubes. Conducía el programa junto a Gonzalo Iwasaki.

Quedé gratamente impresionado, una mujer muy inteligente, de mundo y bella. La combinación perfecta. Todo lo que busca un hombre. Su mirada, su voz, su personalidad. Desde ese día la sigo en la TV y me imagino que todas las noches me entrevista.

“Los amores que he tenido/Pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar/Son momentos que he vivido/Situaciones imposibles de olvidar…”. Así canta ‘El Canario’ José Alberto y así recuerdo a esas lindas mujeres con mucho respeto y admiración.

Nunca tuve una relación con alguna. Solo fueron mis ‘amores platónicos’. Personas públicas de las que cualquier mortal se siente atraído. Y de tanto recordar ya me dio hambre de mi rica carapulcra con sopa seca al mejor estilo chinchano en mi restaurante ‘Cuto 16’. Ahora cerraré mis ojos para imaginar que mis ‘novias de la fantasía’ llegan a mi local, se toman una foto conmigo, les sirvo la mesa y bailamos una rica salsa. ¡Sabrosón!