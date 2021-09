¡Mi gente! Aquí, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, en una columna más de los lunes. “Todo lo que pasa una vez, puede que no pase nunca más. Pero todo lo que pasa dos veces, pasará ciertamente una tercera”. Así dice un proverbio árabe que leí en ‘El Alquimista’, del escritor Paulo Coelho. Así que fiel a ese consejo, ahora contaré la tercera parte de la saga de mi compadre Juan Vargas. Al mismo estilo de ‘Volver al futuro’, ‘El Padrino’ o ‘Karate Kid’, películas que tuvieron dos secuelas.

Los días pasan y el tema del ‘Loco’ se sigue ventilando en el TAS. El hombre está utilizando la táctica de ir al arreglo, desea conciliar y se ha contactado con buenos ‘abogados’ para llegar con los jueces que ven su caso. Se ha movido rápido, pero sin éxito hasta el momento.

Lo cierto es que lo tengo tarifado. Está sancionado por faltoso. Algunos de sus allegados me han llamado para arreglar el tema. Yo no busco ‘padrinos’ ni ‘tramitadores’. Si él desea, desde acá le digo que las cosas se arreglan ‘face to face’, en persona, sin intermediarios. Nada de teléfono malogrado ni mensajitos por redes sociales. Pero mientras se resuelve su situación, les voy a contar otra ‘perlita’ más de mi ‘causa’.

MIS HISTORIAS NO SON INVENTADAS, CUIDADO

Algunos incrédulos me han llamado, luego de leer mis columnas, y me preguntan si es verdad los distintos temas que escribo. Acá cuento mis historias, firmes, sin mentiras. Las de mi compadre el ‘Loco’ Vargas no son la excepción. Es más, he admitido haberle permitido que se me suba a la cabeza, de engreírlo demasiado, complacerlo mucho cuando era un juvenil y de eso se aprovechó, le di la mano y se fue hasta el codo, ese fue mi error.

Soy honesto y les cuento a todos mis seguidores. Luego de hacer el mea culpa, ahora le toca ‘cobrar’.

Fin de semana de relax, pero full en mi Restaurante Cuto 16, siempre leyendo mi diario ‘Trome’, repasaba ‘El ‘Búho’, el columnista más leído del Perú, y me topé con la historia de ‘Rocky’ y la inspiración que tuvo Sylvester Stallone cuando asistió a la pelea entre Muhammad Ali y un desconocido Chuck Wepner, quien le aguantó 15 rounds al más grande boxeador de la historia. Allí me acordé de aquella vez en que ‘paré de cabeza’ a Juan Manuel.

‘Cuto’ Guadalupe puso en aprietos al invitado de ‘La Fe de Cuto’: Juan Flores. El ex arquero lo contó todo.

Cuando él llegó a jugar de Italia y estaba en su mejor momento, se agrandó conmigo. Siempre que nos comunicábamos y veíamos en Lima me cargaba con distintas frases: “Eres grande por las huevas”, “Tú no le pegas a nadie”, “Lo que hablas del matamoscas es puro humo”, “A ti te tienen miedo porque eres grande, pero no saben que eres manco”. Me tenía podrido, hasta la coronilla.

‘LOCO’ VARGAS FUE ADVERTIDO

“Loquito, espero que algún día no me encuentres cruzado, porque ‘pagas pato’’', le decía para ver si se calmaba, pero echaba más leña al fuego. Creo que antes de creerse ‘Tony Montana’, se alucinó ‘Elliot Ness’, un ‘intocable’. Así fue pasando el tiempo y siempre se hacía una costumbre que me fastidiara con mi ‘tallarín’ y que era ‘mancuzo’.

En 2017, el ‘Loco’ pegó la vuelta al Perú y fichó por Universitario. Mientras que él seguía en actividad, entrenando y aún lucía ‘chapado’, yo estaba retirado y cuando uno cuelga los chimpunes ya no tiene la exigencia del trabajo en gimnasio y demás cosas. Lo comencé a ver más seguido y, para variar, Juan seguía jodiéndome con sus ‘bromas’ que no le pegaba a nadie. Hasta que le tocó perder y encima de local.

Estábamos en su casa de La Molina. Siempre nos juntábamos para conversar, jugar billar o ver películas. Recuerdo que era de tarde y también estaban John Galliquio y Paolo Maldonado. Mientras conversábamos comenzó con la misma cantaleta: “Eres grande por las huevas…” etc, etc. Y le respondí.

“Oe’ Loco, ya que tanto dices eso, por qué no hacemos una peleíta…”, le propuse. Me acordé de que en Corongo, mi barrio del Callao, cuando querías mostrar tu fuerza o superioridad lo hacíamos con la famosa tumbadita. Gana el que somete al rival, lo tumba y le pisas el pecho. No hay golpes, solo es fuerza.

“Vas a conocer la furia de ‘Los 300′ y por qué me dicen ‘Leónidas’”, le advertí. Pero el ‘Loco’ es recontra agrandado. Creyó que la historia de ‘David y Goliat’ se repite a cada rato y aceptó. No hubo marcha atrás, con dos espectadores de lujo y que son testigos de la veracidad de mi historia, se acordó la pelea a un round.

‘CUTO’ GUADALUPE VS. JUAN ‘LOCO’VARGAS: ROUND 1

Nos pusimos en posición y fuimos al frente. Ojo, el ‘Loco’ estaba entero, en forma, todavía era jugador de Universitario, un ‘toro’. Yo ya estaba fuera de las canchas. Nos trenzamos, luego de unos segundos de fuerza, lo agarré de la cintura, le hice un movimiento rápido y lo volteé. Mi compadre cayó al césped que hay en su jardín y lo sometí. No pudo hacer nada. Se quedó sin habla. Una vez que lo había reducido, les dije a los jueces: “Ya está, ustedes son testigos”. El ‘Loco’ Vargas había conocido la furia de Cell.

Pero mi compadre es terco, se paró y dijo que no valía, que estaba calentando recién. Pidió una repetición. Y tuvo el apoyo de los jueces Galliquio y Maldonado. No quedó otra que aceptar otro asalto. Nuevamente lo tumbé, por más toro que parecía, le hice morder el polvo de la derrota en su propia casa. Juan estaba decidido a no perder, ¡picón al mango!

Se paró y le echó la culpa a las zapatillas. “Qué pasa, tú no entiendes que ya perdiste”, le dije. Pero él se sacó las zapatillas y se volvió a cuadrar: “Ahora sí va en serio o tienes miedo, es la última, ahora sí veremos quién es quién…”. Insistió tanto y como tenía el apoyo de los árbitros, yo había entrado en calor y acepté un tercer round.

A veces hay personas que no entienden a la buena. Y al ‘Loco’ le tuve que aplicar la llave inglesa, francesa, japonesa y todas las demás para que aprenda la lección. Le hice sentir el rigor de ‘Leónidas’. Lo agarré y en el aire le di vueltas, cayó como un saco de papas desde un camión. Fue tan fuerte la caída que se sintió un leve sismo según el Centro Sismológico Nacional.

‘LOCO’ VARGAS: CALLADITO Y CON PREMIO

Esa caída sí le dolió y por fin aceptó su derrota. Yo no celebré, solo me quedé tranquilo porque por fin iba a parar de joder con que era grandazo por las puras. Mi compadre Vargas había conocido la verdad, sufrió en carne propia la furia del ‘Gladiador’ que llevo adentro. Fue un santo remedio para que me deje de cargar.

Pero eso no sería lo peor de esa tarde. Hoy ya puedo contar lo que sucedió después, mejor dicho, las consecuencias de esa contienda. Que le haya ganado, era lo de menos para mí. Al día siguiente me enteré de que el ‘Loco’ estaba desgarrado. Quedó fuera de algunos partidos con la ‘U’ por la lesión.

El esfuerzo al que fue sometido tuvo consecuencias. Estoy casi seguro que fue en el tercer round, cuando lo hice caer. Su pierna se golpeó entre el césped y parte del cemento. En ese momento me dio pena. No lo podía creer. La conciencia se me removía. “¿Por qué tuve que aceptar ese reto?”, me preguntaba. No necesitaba demostrarle a nadie mi poderío.

Debí tener mayor autocontrol y no hacer caso a sus insultos. Pero ya estaba. Prometí no volver a caer en tentación. Pero así fue, así sucedió.

Así cierro la trilogía ‘Travesuras con el Loco’. Ahora esperaremos el veredicto del TAS para ver si es aceptado nuevamente en el chat de mis amigos. Hasta el próximo lunes, siempre en Trome.pe. Y aquí, mi última entrevista de los viernes en ‘La fe de Cuto’, mi programón. Fue a Juan Ángel Flores Asencio, más conocido como ‘Chiquito’ Flores:

TE VA A INTERESAR