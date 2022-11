Luis Guadalupe está de regreso en casa, con los suyos y rompe su silencio, confiando en que la policía se encargará de la extorsión que ha sufrido de parte de un extranjero que se identificó como líder de la organización criminal el ‘Tren de Aragua’ y amenazó con atentar contra su vida y su restaurante ‘Cuto 16′ en La Perla.

“ Les quería comunicar lo que ha sucedido el día de ayer, lunes, he recibido una llamada de extorsión, he tenido que recurrir la policía para que me asesores y pueda poner mi denuncia correspondiente, se los documento para que sepan ”, dijo ‘Cuto’ a sus seguidores que se alarmaron ante las primeras noticias.

Los amigos y los familiares del jugador le brindaron su apoyo al chalaco apoyándolo en estos difíciles momentos. “ Yo estoy tranquilo, de hecho que preocupado por mi madre, que es la persona que más me preocupa, por mi familia que es lo más importante para mí ”, expresó.

Luis Guadalupe rompe su silencio tras sufrir extorsión (Video : Trome)

“Espero que la Policía de pronto con estas personas”

Cuto Guadalupe ha atendido el consejo de su familia y acudió a las autoridades como sucede en este tipo de casos. “ Confío y dejo todo en manos de Dios y la justicia, la policía que se va a hacer cargo de esta situación. Agradezco, porque me han atendido bien mi policía ”, dijo con gratitud a los integrantes de la Policía Fiscal del Callao.

El exjugador confía en que su denuncia sirva para poder capturar a estos facinerosos. “ Espero que den muy pronto con estas personas que han querido hacerme esta maldad, de querer extorsionarme y amenazar con tirar una granada en el restaurante y amenazando a la familia y todo ese tema ”, finalizó.

Filtran aterradores audios con amenzas a Cuto Guadalupe

Tras las denucnia que realizó Luis Guadalupe a la Policía Fiscal del Callao se conocieron los audios que recibió ‘Cuto’ en su Celular. La primera llamada la recibió el jugador cuando estaba en Chincha en un evento en El Carmen. El delincuente que buscó el diálogo con el jugador se identifica con el nombre de Kelvin Ruiz.

“ Te estamos llamado porque necesitamos ayudarte, hablas con el presidente general de una organización urbana El Tren de Aragua de Venezuela aquí en el Callao, nosotros le brindamos seguridad a comerciantes aquí en La Perla ”, inició el diálogo el avezado extranjero.

“ Hay dos personas que contrataron a nuestra organización para una orden de sicariato, una muerte por encargo en tu contra, pero los socios hablaron bien de ti y que tú no tiene problemas con nadie , por eso tomamos la decisión de entregarte a estas dos personas y decirte que no todos los que se ríen contigo son tus amigos. Te entregaremos un sobre con los nombres de estas dos personas”, ofreció el supuesto extranjero.

Luego apostó por ponerle un precio a su información. “ Estas personas pagaron 10 mil soles para una orden de sicariato en tu contra o de tu familia, lo que te pedimos es el 50 por ciento de esta cantidad para que se anule esta orden ” , socilitó el extanjero.