Minutos de ansiedad fueron los que vivimos todos los peruanos tras el resultado final del Perú vs Uruguay. Cuto Guadalupe, el hincha que llevó toda su fe hasta el estadio Centenario de Montevideo, sufrió con la decisión del árbitro de no revisar el VAR.

Luego de que el árbitro Anderson Daronco decidiera seguir el partido y no detener las acciones tras la polémica acción del arquero Rochet, quien ingresó con todo y balón a su arco, Cuto Guadalupe mostró su indignación.

Desde las graderías del Centenario, Cuto Guadalupe gritó y expresó su frustración por el criticable y escandaloso arbitraje de Daronco , quien finalmente decretó el triunfo 1-0 para Uruguay.

Cuto Guadalupe pidió a los jugadores de la selección peruana que ‘aguanten’ el partido y reclamen la polémica acción, pero los integrantes de la Blanquiroja desistieron de hacer esta solicitud en la cancha.

MIRA EL VIDEO:

La indignación y sufrimiento de Cuto Guadalupe tras ‘robo’ en el Perú vs Uruguay (Video: Trome)

Es importante mencionar que Cuto Guadalupe fue acreditado en el partido Perú vs Uruguay por ser conductor de ‘La fe de Cuto’, el exitoso programa que se transmite todos los viernes a través de las redes de Trome.

POLÉMICA PRUEBA

La controversia llegó cuando el árbitro, Anderson Daronco, decidió no acudir al VAR para determinar si el esférico cruzó al 100% la línea de gol. Las imágenes de la transmisión televisiva internacional dejaban la sensación de que fue gol pero no se podía determinar a ciencia cierta.

Sin embargo, varios minutos después del partido, América Televisión publicó una imagen de captura de video, de una cámara instalada precisamente en la línea de fondo. En dicha instantánea se ve que el esférico cruza la línea en la totalidad de su circunferencia.

“Esa foto es tomada del video, si esta foto existe, es porque el video existe y entró, es gol, es un escándalo y el VAR no sirve. Tienen que reclamar”, exclamó un exaltado Richard de la Piedra.

Paolo Guerrero y el mensaje tras la polémica en el Perú vs. Uruguay en Montevideo. (Captura: Instagram)