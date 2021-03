Por: José ‘Huachano’ Lara

Familia y rivales. ‘Cuto’ Guadalupe, el tío, y Jefferson Farfán, el sobrino, son parte del presente y de la historia del fútbol peruano. El espigado jugador perteneció a las filas de Universitario de Deportes y se enfrentó a su sobrino cuando iniciaba su carrera en Alianza Lima. La Liga 1 volverá a tener a un referente en el campo como la ‘Foquita’ y el exfutbolista nos da sus impresiones sobre el retorno del sobrino a la liga peruana.

¿Qué opinas de la vuelta al fútbol peruano de tu sobrino Jefferson Farfán?

Contento porque regresa después de 17 años y sigue cumpliendo uno de sus sueños que era terminar su carrera en el equipo de sus amores. Siempre lo dijo a los cuatro vientos que quería cumplir el sueño y retirarse en Alianza Lima.

Dijo que la familia lo convenció.

Toda la familia está contenta, así como todos los hinchas de Alianza Lima y, en especial, la afición peruana. Todo estamos entusiasmados y ya lo queremos ver en la cancha.

Cuto sobre Jefferson

Su retorno al fútbol peruano ha movido el mercado.

No lo dudes. Desde el retorno de mi compadre Juan Manuel (Vargas) no se veía un regreso de un futbolista de la talla de Jefferson Farfán, un jugador que ha triunfado en Europa. Él es uno de los futbolistas de mayor éxito. Es parte de la historia de la selección peruana, es un exitoso y le deseo el mayor de los éxitos.

¿Crees que triunfará con Alianza Lima?

La categoría de mi sobrino Jefferson Farfán está fuera de discusión. Es un crack. Esperemos que pueda disfrutar y terminar su carrera como desea.

No me respondiste la pregunta.

Esto no es un campeonato de tenis donde solo juega uno, en el campo hay 11 contra 11. El fútbol es como una orquesta: si el cantante canta y la orquesta no va a su ritmo no suena bien. Las expectativas son muy altas. El equipo tiene que estar a la altura de las circunstancias para poder ver al mejor Farfán.

¿Cómo crees que lo reciban los defensas?

Ellos harán su trabajo. Los defensas van a querer anularlo y no ponerle la cosa fácil. Eso es lo normal. Pero ya no hay centrales tradicionales, como antes, sin faltarle el respeto, a los defensas actuales. Para él va a ser más llevadero porque todos sabemos de la capacidad de Jefferson Farfán.

¿Cómo crees que le va a ir a Alianza Lima?

No soy Nostradamus, pero en el fútbol todo está claro. En el ABC del fútbol la pretemporada es clave para los jugadores, de lo contario con el correr de los partidos y el rigor de los rivales vienen las lesiones o los desgarros. Entonces hay que ver cómo llega Alianza Lima. Hasta donde sé se estaba preparando para jugar la Liga 2, ahora eso cambio. Y dicho con todo respeto hay una diferencia entre jugar la Liga 1 y la Liga 2.

¿Crees que habrá una presión extra con Jefferson Farfán para lograr los objetivos?

Considero que la mochila es bien pesada tanto para Jefferson Farfán como para todo Alianza Lima. Eso no es novedad. Recuerda que ellos vienen de perder la categoría en el campo de juego, las cosas como son. No todo es color de rosa.

¿Qué otras cosas le pueden jugar en contra de Alianza Lima?

Es un equipo nuevo. Recién se están armando, recién se están conociendo. Y normalmente a los equipos nuevos al principio le cuesta. Creo que el 50% del plantel es nuevo.

¿Lo ves jugando el martes ante Cusco FC?

No. Eso es imposible. Él querrá jugar cuando ya esté recuperado al 100%, eso es lo normal. No te olvides que viene de una para prolongada. Sin ir muy lejos, Paolo Guerrero ha vuelto a jugar tras 7 meses, pero lo están llevando de a pocos, de menos a más.

Irá gradualmente de menos a más.

Es lo más recomendable. Al principio puede tener un temor. A él lo van a ir llevando de a poquitos, viene de una para larga, lo van a ir manejando paso a paso. Todo estamos entusiasmado con verlo jugar y lo que va aportar. Reitero: las expectativas son muy altas, pero todo es un proceso. Es lo mejor.

En los hinchas de Alianza Lima hay una revolución con la llegada de tu sobrino.

Todos están pensando que él va a llevarse a todos y hacer el gol. Tiene que tener buenos acompañantes. Los que ganan los partidos son los equipos. El será el abanderado, el capitán, se lo ha ganado, tiene que manejar un grupo.

¿Qué le recomendarías?

Son varias cosas. La disciplina no se negocia: mano dura de los dirigentes. El jugador sólo tiene que jugar, el DT hace su trabajo y los jugadores lo suyo, pero es clave la unión: el grupo tiene que sincerarse, opinar cuáles son sus metas. Si no se hacen fuerte como grupo es muy difícil que logren sus objetivos.

La responsabilidad es mayor, entonces.

Tiene una responsabilidad muy grande, tiene hambre de gloria. Pero el resto tiene que contagiarse de eso, de la nueva etapa. Ojo, ellos tienen el fantasma del año pasado. Eso será duro de sobrellevar, pero espero que le vayan bien.

Jefferson Farfán será la atracción del campeonato peruano

Le va a dar nivel al fútbol peruano. Los ojos van a estar sobre él dentro y fuera de la cancha. Los rivales, también, van a querer lucirse.

En sus inicios lo enfrentaste. ¿Qué recuerdos?

Yo enfrenté a mi sobrino en su mejor momento. Una vez se vio obligado a hacerme una falta por atrás. Pero se corría de mí. Nunca tuve la oportunidad de acariciarlo, fue inteligente. Ja, ja, ja. Se iba por otro lado. Antes de jugar nuestro primer clásico, mi hermana Charo estaba muy preocupada y asustada. Ella sabe que en un campo de juego me olvido de mi hermano y de mi sobrino. Antes del partido le puse el parche.

¿Volverías a enfrentarlo?

Estaba pensando eso. Me encantaría. Si Waldir (Sáenz) quería jugar la Liga 2, todo gordo, pelado y con casi 48 años. ¿Por qué no podría volver a jugar? Estoy dispuesto a jugar y si hay buena candela (plata), mucho mejor. Pero no le voy a malograr su fiesta a mi sobrino. Ja, ja, ja. Waldir es mi amigo. Le mando un abrazo.

¿Cómo estas físicamente?

Estoy como los dioses, motor 4 x 4. Tengo las llantas (piernas) bien infladas, sin lesiones y mi peso ideal, 92 kilos. Estoy como cañón.

Pero los años pasan.

Ay, ay, ay, como dice el cantante Juan Gabriel: El tiempo pasa y no perdona. Hay que ser realista. No vamos a pretender ver al mejor Jefferson Farfán como en su mejor momento. Pero que habrá chocolate, de todas maneras. Muchos van a querer estar en la foto, se van a preparar para enfrentarlo.

Veo en las redes sociales que estas por Estado Unidos.

Viene a visitar a mi compadre Kike y Vanessa Paravicino y a mi ahijado Thiago en Miami. Luego estuve por Orlando visitando a mi sobrino Quembol Guadalupe, que fue promovido al primer equipo de Orlando City, y también estuve con Pedro Gallese que está apoyando mucho a Quembol.

¿Ya se viene tu cumpleaños?

El 3 de abril y lo voy a festejar en Miami. Son 45 años que cumpliré y los celebraré con mis compadres Paravicino.

‘Cuto’, muchas gracias por tu tiempo con Trome.

Saludos a todos mis amigos de Trome. No se olviden de mi cumpleaños. Ja, ja, ja.