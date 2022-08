‘La Fe de Cuto’ cumplió un año al aire y el popular Luis ‘Cuto’ Guadalupe recibió a algunos de los mejores invitados que pasaron por su programa. Uno de ellos fue el ‘Loco’ Juan Manuel Vargas.

Vargas fue protagonista de uno de los episodios más exitosos de ‘La Fe de Cuto’, llegando a superar el millón de vistas en Youtube. El ‘Loco’ se puso al día con el ‘Cuto’, revelando que sus proyectos siguen en pie y que incluso hay la posibilidad de incursionar en el mundo de la televisión.

“ No hay nada concreto pero hay 90% que pueda salir un proyecto importante, ya que hace muchos años que yo dejé el fútbol. Me llamaron por muchos temas, por conducir un programa de deportes pero nunca me llamó la atención así que traté de no hablar con nadie, incluso tu entrevista fue la primera que hice después de mucho tiempo”, relató el ‘Loco’.

“ Me llamaron, me buscaron, me mostraron el proyecto y me agradó porque no es un tema así de fútbol, es un tema más de chacota, de conversación . Esperemos que en los próximos días algo se concrete y de haga más segura la cosa”, agregó.

Vargas también contó que continua sus estudios en gestión deportiva. “Estudiando y esperando el último módulo para terminar y empezar otras etapas con la gestión deportiva, así que cada uno ya se proyecta como debe ser”, sostuvo.

El exlateral de la selección peruana recibió la bendición del ‘Cuto’, aunque el exdefensa dijo que se hará de rogar.

“Qué bien mi gente, ustedes quieren saber y están preguntando que va a hacer el Loco, el Loco se está preparando lo que se viene es una locura y eso sí no voy a ir a tu programa, ahora yo también me voy tomar mi tiempo así como me hiciste esperar 6 meses ”, sentenció ‘Cuto’.

‘Loco’ feliz por el millón de vistas

La entrevista al ‘Loco’ Vargas en ‘La Fe de Cuto’ fue una de las más exitosas, algo que dejó muy satisfechos a ambos.

“Me comentaron de la entrevista y la verdad que cuando llegamos a una cantidad de vistas dije que hora me chorrea algo. Lo importante que hemos tenido una satisfacción y que hayas pasado el millón estemos contentos con todo eso”, dijo el ‘Loco’.

“De verdad que gusto que haya pasado el millón de vistas y eso quiere decir lo bien que estás haciendo tu trabajo y la verdad que sigas, que sigas sobresaliendo en este tema ya te lo vuelvo a repetir en el fútbol no pasó lo mismo, pero en esta cosa sí ”, bromeó.

