Mi gente estoy de vuelta con mi columna luego de haber estado unos días de vacaciones. La verdad es que ya los extrañaba a todos ustedes y sé que ustedes también a mí, el cariño es reciproco. Estoy de vuelta y nos encontramos con un lio grande en el fútbol peruano. Solo espero que se tomen las mejores decisiones por el bien del fútbol peruano y no seguir dando vergüenza a nivel mundial. Es mi humilde punto de vista, alejado de algún interés particular.

Mientras que ese tema se resuelve, ahora les voy a contar la historia que viví hace unos días con un grupo de jugadores en la que debuté como entrenador, cargo del que siempre me había corrido ya que considero que es un puesto en la que una persona sufre mucho, se estresa demasiado y siempre su cargo va a depender de otros. Lo he vivido y he visto a lo largo de todo mi carrera.

Pero bueno hay un dicho que dice siempre hay una primera vez y eso sucedió cuando mi amigo Miguel Moreno de Agromoro me llamó para ‘enamorarme y convencerme’ para dirigir su equipo en un campeonato relámpago.

Una vez que acepté el cargo vino el armado del equipo, los jugadores que me acompañarían en el reto de mi debut con el objetivo de ganar la copa. Así comenzamos a sumar a jugadores de experiencia y juventud, es una combinación que siempre funciona, para lograr el objetivo. Entre los nombres que sumamos al proyecto están Reimond Manco, Andrés Mendoza, Crifford Seminario, Anderson Cueto, Karl Fernández, Kenyi Barrios, Sebastián La Torre, Juan Arce, Juan Stein, Ayroni Arizaga, Luiz Taboada, Darey Pérez, Junior Castrillón, Álvaro Aguilar, Jordán Alburqueque entre otros. Pero todo entrenador tiene que tener un asistente que lo conozca a la perfección, sea capaz de aclararle el panorama cuando las cosas estén ‘picante’. Y sin duda el elegido fue mi compadre Roberto ‘La Foca’ Farfán. Miles de historias juntos.

El día había llegado y el centro de atención fue el apacible anexo de Pocós, distrito de Moros, de la provincia de Santa, en Áncash. Una zona productora de palta y de gente muy cariñosa y amable que ama al fútbol. Mientras nos acomodábamos y calentábamos fuimos viendo a los rivales en sus respectivos partidos. Cada duelo era una final, la cosa no estaba fácil. Cada equipo bien reforzado y con un físico impresionante. Tenía claro que nos iba a costar sudar la gota gorda para lograr el campeonato. Tenía que tener un gran día para lograr el premio.

Y empezamos la faena. Un torneo relámpago, equipo que pierde se va a su casa. En otras palabras solo te queda ganar o ganar para seguir avanzando. Nosotros teníamos un equipo homogéneo, mixto, ordenado, solido en todas sus líneas. En el arco muy bien con Stein, en defensa, solidos con Taboada y Arizaga, mientras que en la volante Crifford Seminario con Kenyi Barrios y la ‘Comba’ Cueto hacían el recorrido sin parar. El diferente era el ‘Rei’ Manco. Talento puro, ya ustedes lo conocen. Arriba el ‘Cóndor’ Mendoza nos aportaba su experiencia, mientras que mi sobrino Sebastián La Torre era todo terreno.

Pero el jugador que me hizo ganar el título fue Reimond Manco. Sin duda fue el diferente, pero para que él brillara hubo un equipo que funcionó muy bien por lo que Manco pudo mostrar su talento, ese don que tiene con la pelota y solo nos queda disfrutar de esa calidad. Mi sobrino, nos regaló a todos los asistentes, compañeros, rivales y público en general jugadas y goles de una envergadura que hay que ponerse de pie para aplaudirlo y agradecerle. Pero para que no piensen que es puro floro les dejo algunos videos con los goles de Manco. Disfrútenlos.

Al final del día, AGROMORO ganó el título. Mi amigo Miguel Moreno en compañía de su esposa Jacqueline Rondan Montalvo, habían logrado que en memoria de su padre, Máximo Moreno Cruz, consigan levantar una copa tan ansiada. Para mí será inolvidable y estoy seguro que también lo será para cada uno de los que estuvimos juntos ese día. Nos vemos el próximo lunes.

