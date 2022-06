Luis Guadalupe ha podido cumplir uno de sus sueños y es vivir la experiencia de montar un camélido y simular ser parte de una caravana árabe como en las películas de aventura que solía ver de niño desde una vieja televisión en su barrio de Corongo. Hoy, el conductor de ‘La Fe Cuto’ ha podido cumplir ese viejo anhelo en la ardiente arena de Qatar.

El exjugador de Universitario de Deportes y Juan Aurich, no desaprovecho la oportunidad de subirse en un dromedario, pero con mucha desconfianza por la inestabilidad que le significaba subir sobre el lomo de una animal que no es característico de nuestra región.

“ Mi gente hermosa de ‘La Fe de Cuto’ estoy cumpliendo un sueño, realmente. Esto lo veía solo en las películas y estoy acá gracias a la Dios y al diario Trome. Voy a subirme por primera vez a un camello y ustedes no se imaginan el calor que estamos sufriendo, es impresionante. Vamos a mostrarle la belleza del desierto ”, conto ‘Cuto’, quien se protegió de abrasador calor al mejor estilo árabe.

Luis Guadalupe en modo 'caravana' en desierto de Qatar (Video: Trome)

Luis Guadalupe: Camello casi lanza a Cuto en enicio de recorrido

Uno de los momentos de tensión para el espigado exjugador fue cuando el camello con el jugador encima tenía que pararse para empezar el recorrido y el movimiento pareció lanzar al conductor de ‘La Fe de Cuto’ hacía adelante lo que provocó su risa nerviosa, hasta que la bestia de carga pudo ar sus primeros pasos.

“ Es impresionante esto, va a quedar siempre en el recuerdo. Estamos en el desierto, me siento como en la película La Momia, este camello que me está llevando está fresco. Estamos en un calor bravo como no tienen idea ”, expresó Guadalupe despues de la inolvdable experiencia a pocas hora del duelo entre Perú y Australia.