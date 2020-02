Luis ‘Cuto’ Guadalupe se sinceró con Trome. En declaraciones a nuestro diario, el exfutbolista señaló que hace cuatro años no habla con sus sobrino Jefferson Farfán y que lo extraña, a pesar de todas las diferencias que hubieron entre ellos.

“Es normal (extrañarlo). La sangre es la sangre, se siente nostalgia porque él se ha criado con nosotros. Siempre hemos tenido buen trato. Este tema (de estar distanciados) ya tiene como 4 años”, señaló ‘Cuto’ Guadalupe a Trome.

¿El motivo de su distanciamiento? Pese a que muchos especularon que se trataría de Yahaira Plasencia, Cuto Guadalupe señaló que sus diferencias con ‘La Foquita’ se deben a “temas familiares que nunca se aclararon”.

“Soy de las personas que siempre me gusta encarar, no me gusta dejar los temas ahí. Cuando yo empecé (en el fútbol) mi madre me dijo que siempre debía tener respeto hacia las personas mas aun cuando son familia. Pasaron cosas que no se quisieron aclarar”, agregó.

Finalmente, Luis ‘Cuto’ Guadalupe reveló que tuvo que pagar 18 soles para ver el ‘10 de la calle’, donde no lo nombran ni tampoco a la verdadera ‘Foca’ Farfán.

Cuto Guadalupe habla de Jefferson Farfán | TROME