Los minutos de Jefferson Farfán con poca trascendencia en el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes, sumada a las críticas sobre su condición física y las molestias con la que abandonó el estadio de Alianza Lima han sido ingredientes suficientes para que su tío, Luis Guadalupe, conductor de ‘La Fe de Cuto’, hiciera un polémico pedido que no gustaría nada a sobrino.

“ No se merece que mi sobrino se retire de esa manera, lo digo de corazón. Me parece extraño que Roberto Guizasola no le haya aconsejado que es momento de dar un paso al costado . Es triste lo que vimos. Ahí es donde se tiene que ven a los verdaderos amigos ”, dijo Cuto Guadalupe durante una entrevista para GOLPERU.

Para ‘Cuto’ el show que hicieron con su sobrino el domingo fue indignante. “ Todo esto lo digo de corazón, pero me parece una falta de respeto para la institución de Alianza Lima , para los jugadores, para las divisiones menores que un jugador sin entrenar nueve meses, de pronto salga a jugar de la forma en que se le ha visto en el campo de juego ”, expresó el exzaguero de Universitario.

Luis Guadalupe aconseja a su Jefferson Farfán 'de un paso al costado' (Video: GOLPERU)

‘Cuto’ Guadalupe sobre Jefferson Farfán : “Me apena por que es mi sobrino”

Ver a su ‘sangre’ con limitaciones en el juego y abandonar Matute, sin poder conducir su auto dejó muy contrariado a Luis Guadalupe. “ A mí me apena porque es mi sobrino y repito que no que se merece que se retire de esa. No se lo merece, porque él ya lo ganó todo. y que se muestre así en un campo de juego no es bueno. Es mi punto de vista y se lo digo de todo corazón ”, reflexionó.

El popular ‘Cuto’ quien hace algunos años atravesó este proceso pidió no insistir en las mismas condiciones. “ Espero que este clásico de ayer haya sido lo último. Sinceramente, espero que su amigo, y sé que es su hermano, Roberto Guizasola , le hable y le haga entender todo esto ”, dijo con esperanza Guadalupe.

Jefferson Farfán volvió a la Liga 1 en el clásico (Foto: GEC)

Rebagliati sobre Jefferson Farfán: “No pueden regalar minutos en un clásico”

El exzaguero de Sporting Cristal y comentarista de Movistar Deportes, Diego Rebagliati, fue duro al reconocer que un clásico no es el momento para ‘homenajear’ a un jugador como sucedió con Jefferson Farfán.

“ El partido no permitió siquiera vez si estaba bien o estaba mal, porque tocó dos o tres pelotas. Todo lo que se vivió en la semana le quitó fútbol a Alianza Lima , porque daba la impresión que estaban dando un homenaje y un clásico no es para homenajear a nadie, a nadie le puedes regalar minutos que no se merece ”, dijo categórico.

Luego aclaró su polémica frase. “Jefferson Farfán se merece todos los minutos del mundo si está bien. La pregunta es: está bien para jugar. Un jugador que no puede hacer todo el trabajo precompetitivo como el resto de sus compañeros . Cuando Farfán jugaba 30 minutos, el año pasado, hacía todo calentaba con todos”, apuntó finalmente el comentarista deportivo.