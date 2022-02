El gran Luis ‘Cuto’ Guadalupe se puso la casaquilla blanquirroja y protagonizó la portada de la última edición de la revista Somos, en la que no solo habla del éxito de su programa La Fe de Cuto en Trome, sino que también expresa su confianza en que la selección peruana clasificará a Qatar.

Con su frase ‘La fe es lo más lindo de la vida’ como eje central de la entrevista, ‘Cuto’ Guadalupe cuenta cómo fue que decidió incursionar en el programa que se emite por las redes sociales de Trome y que ya acumula millones de reproducciones en plataformas como Facebook y YouTube.

“Es un programa entre amigos. Conversamos, con respeto, para conocer más a los entrevistados. Tengo la suerte de poder tener muchos amigos a quienes admiro y conozco. Desde Melissa Klug hasta el ‘Loco’ Vargas. Mi capitán el Puma’. Waldir. Ha conectado con la gente”, comenta Cuto Guadalupe a Trome, sobre su programa.

Cuto Guadalupe protagoniza la portada de ‘Somos’

NUEVA FACETA

Asimismo, el exfutbolista reconoce que su formato ha hecho que se acerque más a la gente y a descubrir una nueva faceta de su vida, ahora que es entrevistador.

“Esto de ser conductor de un programa me ha acercado a la gente y también a entenderlos a ustedes. Se vive de otra manera el fútbol. Y si no fuera por lo que está haciendo la selección, imagínate lo que sería del país. Así como tenemos esperanza en la Blanquirroja, también debemos tener fe en el país. Pero de verdad, en serio. No solo de pose”, puntualizó.

En la última edición de su programa, Cuto Guadalupe entrevisto a Leao Butrón en la que contó detales del descenso de Alianza Lima, en 2020.