Luis ‘Cuto' Guadalupe y Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez no se cansan de hacer de las suyas. Esta vez los chalacos se robaron el show durante un bautizo en los Estados Unidos, el pasado fin de semana en la calurosa Miami.



'Cuto' Guadalupe y su amigo ‘Puchungo’ Yáñez fueron los padrinos del pequeño Thiago Paravicino, hijo de un viejo amigo de ambos futbolistas profesionales, quienes también demostraron su habilidad sobre la pista de baile.



“He bailado a todo dar, demostrado siempre todo mi talento. Me querían retar en la pista de baile y me he batido con todas, también con mi comadre. Ha sido un lindo momento, no sabía que los invitados iban a poner los videos en las redes sociales y nos íbamos a volver virales", contó Cuto Guadalupe.



Asi fue la fiesta en la que se divirtieron los ex futbolistas

‘A Puchungo le enseñé algunos pasos para que no me dejé mal. Jajaja. Lo bueno es que también lo hizo bien. Hemos estado elegantes, como manda la ocasión. Hemos tirado todo el ropero por la ventana. Jajaja", finalizó Cuto Guadalupe

Como si fuera poco, Cuto Guadalupe y Puchungo Yáñez fueron vestidos por el importante diseñador de Miami, Ricky Morales, quien se encargó de confeccionar trajes a su medida para la ocasión.