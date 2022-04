CONTÓ TODITA LA VERDAD. Quembol Guadalupe fue una de las noticias del fin de semana al empezar su entrenamiento con la selección Sub 20 de los Estados Unidos. El sobrino del popular ‘Cuto’ Guadalupe reconoció en una entrevista, desde Los Ángeles, que aceptó el llamado del USA Team ante el desinterés que mostró desde la Videna el equipo que dirigido por Gustavo Roverano.

Quembol Guadalupe fue fichado como jugador profesional hace dos semanas por Olando City, equipo que aseguró al ‘Cutito’ y hábil central peruano con un contrato de 3 años. En simultaneo, el jugador recibió el llamado de la selección de los Estados Unidos, Mikey Varas, y le envió los pasajes para entrenar en el complejo Dignity Health Sports Park, en Carson, en Los Ángeles.

“ Mucha gente pensará que yo he rechazado a la ‘Blanquirroja’, pero la verdad es que yo no he recibido ningún llamado, ni una consulta. Tengo que tomar esta decisión, también, porque no puedo cerrar la puerta a una selección como es Estados Unidos y tampoco puedo aferrarme a un selección que siento yo está perdiendo interés en mi ”, reveló Quembol Guadalupe en un enlace con DirecTV Perú.

Quembol Guadalupe habla porqué no jugará spor Sub 20 de Perú (Video: DIRECTV Sports)

Quembol Guadalupe: “No recibí ni un llamado para saber cómo estoy”

El ‘amor no correspondido’ es uno de los actuales sentimientos que ha experimentado el joven volante desde la VIDENA. “ Puedo decir que me duele un poco, porque desde que regresé del sparring no se han comunicado conmigo. Ni siquiera un llamado, ni nada para saber cómo estoy para un futuro, en unos meses, pero nada ”, confesó para sorpresa de muchos.

La decisión del joven jugador ha sido respaldada por su padre hermano mayor de Luis Guadalupe, quien en un momento le pidió que no pierda el objetivo de jugar por la selección mayor de Perú. “ Es un orgullo para mi familia y para mí recibir el llamado de la selección Sub 20 de Estados Unidos. Mi meta está en jugar afuera ”, expresó el jugador con mucha madurez.

Quembol recibió los pasajes de ida y vuelta para entrenar con Estados Unidos (Foto: @quembolguadalupe)

Quembol Guadalupe: ¿Hasta cuándo entrenará con Estados Unidos?

Mikey Varas, entrenador de la Selección Nacional Juvenil Masculina Sub-20, convocó a 20 jugadores a un campamento futbolístico que durará 10 días como miras al Campeonato Sub-20 de Concacaf que ha de disputarse este verano y con el que aspiran clasificar al Mundial Sub-20 de la FIFA 2023 y los Juegos Olímpicos de Verano 2024.

“A mi sobrino le veo cosas de Alexander Callens y Carlos Zambrano . Tiene lomo, físico, tiene un potencial amplio, mucho futuro. Técnicamente espectacular. Se está ganando un lugar en el club ”, dijo el protagonista de ‘La Fe de Cuto’ quien desde las gradas vio el debut ante la Sub 23 del Inter de Miami, propiedad de David Beckham.