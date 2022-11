El ‘Cuto’ Guadalupe pasa un duro momento luego que la organización criminal de origen venezolana el ‘Tren de Aragua’ se contactara con él para intimidarlo, amenazarlo de muerte y extorsionarlo. El conductor de ‘La Fe de Cuto’ apareció EN VIVO en ‘América Noticias’ para reportar lo sucedido y asegurar que confía en el trabajo de la Policía Nacional.

El exjugador de Universitario de Deportes contó que inescrupulosos sujetos lo amenazan con lanzar una granada a su restaurante si es que no paga 5 mil soles , como parte de un primer trato. El ‘Cuto’ reconoció que la delincuencia en nuestro país ha incrementado y así como él, hay varios empresarios en la misma situación.

“Siempre he tratado de proteger a mi familia, lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Estas situaciones son cosas que está viviendo el país, así como Cuto, muchos emprendedores que salen adelante y que sufren estas extorsiones, que lo que buscan es intimidarte, asustarte y que entres en pánico (...) Vengo de un barrio picante, soy chinchano, mucha gente me quiere y la policía, yo confío, me han dado las garantías ”, dijo.

Asimismo, se mostró sorprendido que los extorsionadores se dirijan a él como “Luis Alberto”, nombre por el que lo llaman sus amigos más cercanos. El ‘Cuto’ asegura que cree en Dios, por lo que continuará trabajando sin intimidaciones.

“Ellos han hablado con mi representante José Lara y ellos pensaban que era Luis Alberto. Solo me dice Luis Alberto mis amigos de toda la vida como Paolo Maldonado, el ‘Loco’ Vargas, mi compradre Roberto Farfán y por eso me incomodó, pero bueno ... Yo estoy positivo y tranquilo. No voy a vivir asustado, porque ellos quieren que la gente entre en pánico, me he dado cuenta que esa es su táctica y mucha gente cede a eso. Esto es lo que sucede con esta mafia, tendré cuidado. Siempre estaré de la mano con la Policía, de la Policía no me separo (...) Yo estoy tranquilo porque la Policía me ha dado la garantía, vamos a trabajar con normalidad ”, agregó.

Luis Guadalupe jugó en Universitario de Deportes

LAS AMENAZAS QUE RECIBIÓ EL ‘CUTO’

El ‘Cuto’ Guadalupe compartió con Trome los dos audios donde los extorsionadores lo amenazan con atentar contra su vida si no paga una fuerte suma de dinero.

“Te estamos llamando porque necesitamos ayudarte, hablas con el presidente general de una organización urbana El Tren de Aragua de Venezuela aquí en el Callao , nosotros le brindamos seguridad a comerciantes aquí en La Perla”, inició el diálogo el avezado extranjero.

“ Hay dos personas que contrataron a nuestra organización para una orden de sicariato , una muerte por encargo en tu contra, pero los socios hablaron bien de ti y que tú no tiene problemas con nadie , por eso tomamos la decisión de entregarte a estas dos personas y decirte que no todos los que se ríen contigo son tus amigos. Te entregaremos un sobre con los nombres de estas dos personas”, ofreció el supuesto extranjero.

“En este momento, le voy a dar 5 minutos para que me dé una respuesta positiva, o si no, voy a autorizar a ‘Jimmy 40′, ‘Ben10′, y al ‘Duende Maligno’ que te lancen una granada para esa vaina mi hermano”, se escucha en otra parte del audio.

