El exfutbolista, Luis Alberto Guadalupe, popularmente conocido como ‘Cuto’ Guadalupe, luego de dejar el fútbol, tricampeón con Universitario y campeón con Juan Aurich, pasó por los sets de televisión bailando en el programa de Gisela Valcárcel y ahora por la pandemia del coronavirus se vio obligado a reinventarse encargándose de hacer el delivery de su restaurante Cuto 16. El exjugador, creador de numerosas frases como la “fe es lo más lindo”, “soberbios”, “tengo hambre”, “la de Ronaldinho”, “el matamosca”, que se volvieron viral en las redes sociales, nos cuenta sobre su nueva labor de repartidor.

“Ante la pandemia que azota al mundo muchos nos hemos tenido que reinventarnos. Con la cuarentena se cerraron los restaurantes así como todos los comercios del Perú. En mi caso, quedé muy afectado por mi Restaurante Cuto 16. Fueron prácticamente más de 100 días cerrados y la economía no resistía más. Estábamos rascando la olla, como muchos, eran momentos muy difíciles y tuvimos que salir para enfrentar al virus con los protocolos y poder reactivarnos con mi restaurante”, cuenta Guadalupe.

Hombre hecho a pulso en las calles de Corongo del Callao no le corrió a su nueva faceta: “Soy una persona, que desde que tengo uso de razón, siempre he luchado en la vida y he logrado sobreponerme a situaciones muy complicadas, soy de retos y nunca he temido al qué dirán. Entonces, ante la realidad me puse a hacer el delivery de mi restaurante y con la bendición de Dios me va bien. La gente nos llama y voy a todos lados con la comida que me piden y que ofrecemos y en especial la carapulcra con sopa seca”, contó.

Cada pedido entregado es una experiencia nueva para vivir y contar. “A cada hogar que llego con mi comida la gente se emociona, me recibe bien, me piden una foto y muchos me dicen que grande que eres, incluso algunos me piden pasar a su casa para compartir un momento, pero por los protocolos les digo que por ahora no se puede. Les agradezco. Sinceramente muchos piden el delivery familiar personalizado que es cuando voy y muchas veces quiero partirme en dos para poder estar en todo lados y poder cumplir con todos”, dijo el exjugador de Universitario de Deportes.

Los clientes que lo llaman son de los distintos equipos profesionales del Perú e incluso algunos jugadores del momento. “Me llaman hinchas de todos los equipos, de Alianza Lima, Cristal, la ‘U', Boys, de la selección y todos me dicen: la humildad es lo más grande, soberbios, la fe, tengo hambre, e incluso me piden que haga la de Ronaldinho. Jajaja. También me han llamado Salomón Libman de UTC, Anthony Rosell de Alianza Lima, que me piden comida para su familia”, dijo Guadalupe.

Finalmente, ‘Cuto’ Guadalupe habló sobre sus seguidores en sus redes sociales y otros que se hacen pasar por él. “Soy muy respetuoso con todos en especial con mis seguidores y clientes. En los últimos días hubo alguien que se estaba pasando por mí en Twitter utilizando mi nombre. Por ahora solo tengo Facebook, Luis Alberto Guadalupe, e Instagram, cutoguadalupe16, y estoy muy contento con todos mis seguidores. Ahora el cariño que antes tenía en las tribunas los tengo mediante la redes sociales”, culminó.

