Cuto Guadalupe, conductor de ‘La Fe de Cuto’ en Trome, dio una amplia entrevista al periodista Beto Ortiz y reveló algunos detalles que muy pocos sabían sobre la relación familiar que mantuvo con su sobrino Jefferson Farfán. El exfutbolista confesó que le gusta usar marcas exclusivas en sus atuendos, así como lujosas joyas.

El conductor de ‘Beto a saber’ se reunió con el polémico Cuto Guadalupe y le preguntó sobre cuál ha sido su máximo sueldo que ha ganado en toda su carrera futbolística.

“ Mi mejor contrato en Juan Aurich en el 2011. 20 mil dólares mensuales, fuera de premios y objetivos . Siempre he sido (generoso) con mi familia”, aseguró. Sin embargo, ahí no quedó todo, pues Beto Ortiz le aseguró que se ha dejado deslumbrar por cuantiosas marcas, por lo que Cuto respondió.

“ Me encanta el oro, siempre ha sido mi debilidad. Aprendí esas cosas por mi sobrino Jefferson Farfán , a partir que él ya se va a Europa, él comienza a charlarme y a darme mi gusto porque él hacía eso. Me decía ‘Yo estoy ahora allá y lo que quieras me pides’. Me regaló un maletín personalizado Luis Vuitton y una cartera con mis iniciales. Dejémoslo ahí porque me pongo melancólico”, acotó.

TROME | Cuto Guadalupe y su entrevista con Beto Ortiz

LA VEZ QUE CUTO PIDIÓ A FARFÁN RETIRARSE DEL FÚTBOL

Luis Guadalupe, conductor de ‘La Fe de Cuto’, hizo un serio pedido a su sobrino Jefferson Farfán, luego que este fuera blanco de críticas por el ‘espectáculo’ que dio en el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes el año pasado.

“ No se merece que mi sobrino se retire de esa manera, lo digo de corazón. Me parece extraño que Roberto Guizasola no le haya aconsejado que es momento de dar un paso al costado. Es triste lo que vimos . Ahí es donde se tiene que ven a los verdaderos amigos “, dijo Cuto Guadalupe durante una entrevista para GOLPERU.