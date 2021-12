ESTÁ COMO CAÑÓN. Cuto Guadalupe le envió un mensaje a sus seguidores a través de Trome.pe y aseguró que está más fuerte que nunca, luego de haber encendido las alarmas al haber sido hospitalizado de emergencia en un nosocomio del Callao.

El columnista de ‘La fe de Cuto’ reveló que ayer viernes lo operaron y todo salió bien. “Quiero contarles que el día de ayer me operaron, gracias a Dios todo salió bien, gracias a ustedes, a sus oraciones, preocupaciones, las disculpas del caso a los que no he podido contestarles, sé que mucha gente me ha escrito a mi telefono, a Instagram a todas mis redes, pero quiero decirles que Cuto esta mas fuerte que nunca, siempre manteniendo la fe porque la fe es lo mas lindo de la vida”, dijo el exfutbolista.

Asimismo se refirió a los fake news que vienen circulando por redes sociales, donde aseguran que falleció. “A esos que me estan dando por muerto les mando muchos saludos, no estaba muerto, andaba de parranda”, acotó a modo de broma.

Finalmente Cuto Guadalupe les mandó un abrazo a sus seguidores y aseguró que seguirá informando cómo va su recuperación de la operación. “Estoy como cañón, bendiciones para todos... la contienda va empezar” , concluyó.

CUTO PREOCUPÓ A SUS FANS

Luis Guadalupe hizo saltar las alarmas entre sus miles de seguidores y los hinchas de La Fe de Cuto, luego de que el exfutbolista y entrevistador de moda compartiera una imagen suya en una clínica del primer puerto internado con una bata y recibiendo tratamiento intravenoso.

El popular ‘Cuto’ sintió malestares desde el sábado, pero su cariño por Juan Aurich hizo que viaje a Chiclayo a una gala por los diez años del título conseguido con el ‘Ciclón del Norte’. Tras el evento, la noche del martes en la Videnita, el jugador viajó de regreso a Lima y el miércoles acudió a una clínica del Callao donde fue internado de emergencia para tratar una infección urinaria y a la espera de nuevos exámenes médicos.

“Me encuentro internado, desde ayer, en la clínica Auna de la sede Bellavista. Hago la aclaración que no se trata de COVID-19 para tranquilidad de todas las personas con las que he compartido en los últimos días”, escribió el popular Cuto en su cuenta de Instagram.

Cuto Guadalupe: “Estoy en manos de los médicos y de Dios”

“Ahora estoy en manos de los médicos y siempre con la fe en Dios. Estoy esperando los análisis finales y el informe médico para seguir las recomendaciones de los galenos”, dijo el exfutbolista quien el miércoles buscó atención de emergencia

El empresario con Cuto 16 y entrevistador de ‘La Fe de Cuto’ pidió comprensión, debido a su estado de salud. “Ante esta situación, lamentablemente, no podré cumplir con una serie de eventos ya pactados. Espero la comprensión de las empresas dado mi situación actual”, apuntó el carismático personaje del deporte.

TE PUEDE INTERESAR

El ‘Loco’ Vargas y su ‘mea culpa’ con Blanca Rodríguez: “Dios perdona el pecado, pero no el escándalo”

Jean Deza niega infidelidad en hotel: “Era una reunión de amigos”

La entrevista al ‘Loco’ Vargas en la Fe del Cuto viene dando harto ‘aguadito’