La fe ha invadido Barcelona y pronto llegará hasta Doha. Luis Guadalupe sigue su ruta junto a la selección peruana, rumbo al repechaje de Qatar 2022, y esta semana camina por las calles de Barcelona, donde una de las visitas imperdibles, para el popular ‘Cuto’, era ingresar el mítico Camp Nou, aquel templo del fútbol que vio los mejores goles del gran Hugo Sotil y el argentino Lionel Messi.

El conductor de ‘La Fe de Cuto’, hincha y fanático de Real Madrid no pudo evitar reconocer la grandeza de FC Barcelona y sentir la energía que impusieron los más grandes jugadores que defendieron la casaquilla azulgrana como los brasileños Neymar y Ronaldinho tan conocidos por el exjugador Universitario, Juan Aurich y la selección peruana.

“ Mis amigos de ‘La fe de Cuto’ estamos aquí en el Camp Nou y es impresionante lo que es este estadio. Increíble la cantidad de turistas para ver este monumento al fútbol, pero contento de estar por primera vez aquí en un lugar de tanta historia donde jugó el gran Cholo Sotil y Johan Cruyff ”, contó ‘Cuto’ emocionado desde una de las butacan de la tribuna preferencial.

Luis Guadalupe protagonizó visita inolvidable al Camp Nou (Video: Trome)

Cuto Guadalupe: “Soy hincha de Real Madrid, pero esto es maravilloso”

En otro momento el exjugador crema estuvo a ras de cancha y no pudo ocultar el deseo de pisar el impecable césped del estadio azulgrana. “Este es un lugar maravilloso me dan ganas de entrar un ratito y pisar la cancha, pero no se puede. Las gracias a diario Trome, el diario papá por poder estar aquí”, dijo emocionado el exfutbolista.

Cuto Guadalupe se entusiasmo al acariciar 'La Orejona' (Foto: GEC)

“ Era inevitable llegar aquí, por más que yo sea hincha del Real Madrid, lo importante era disfrutar de este estadio y de las energías donde han desfilado una barbaridad de jugadores que han dejado un legado inolvidable para todas las personas que amamos el fútbol ”, reconoció el también entrevistador.

“ El césped es una mesa de billar, es impresionante. Todo el estadio te transmite una emoción y me llena de orgullo haber pasado por aquí, nos han recibido de manera espectacular. Me hubiera gustado entrar y hacer ‘la de Ronaldinho ‘, eso hubiera sido una locura. ¿El matamosca? Aquí es para sacar un poquito de pellejito ja, ja, ja ”, expresó Guadalupe emocionado por estar en uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Luis Guadalupoe junto a 'Huanchano' Jose Lara enviados especiales a repechaje en Qatar (Foto: GEC)

Cuto Guadalupe se emociona al acariciar trofeo de la Champions League

Otro momento importante de la visita de Luis Guadalupe al estadio de FC Barcelona fue llegar al salón de trofeos y posar junto a la Champions League uno de los trofeos más deseados a nivel de clube en el mundo.