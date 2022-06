El penal fallado de Alex Valera lo dejó sin reacción, de una pieza. El hombre de la fe, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, fue puesto a prueba y con sabiduría aceptó el resultado con la confianza de que Dios le tiene preparado un nuevo propósito para la selección peruana que hoy llenó sus ojos de lágrimas.

“ Ya está, es una tristeza enorme que más les puedo decir. La ilusión la fe de todo un país estaba puesta aquí, Dios tiene un propósito, hizo que esto sea así. Así es que hay que levantarse. Es una historia que nos hubiera gustado que termine de la mejor forma, pero a veces en la vida las cosas no se dan siempre como uno desea ”, dijo ‘Cuto’ con el rostro desencajado y haciendo pausas para no llorar.

En el dolor de la derrota el exfutbolista aplaudió el esfuerzo de todos los integrantes del equipo peruano. “Orgulloso de la entrega de estos muchachos en cada pelota. Cada uno hizo lo que tenía que hacer. Australia vino a proponer, supo manejar la situación, la diferencia en la tanda de penales lo fue a animar. El penal de Advíncula, bien pateado. Lo de Valera, una pena, pero ya está orgulloso de mi selección”, agregó.

Luis Guadalupe, con voz entrecortada, expresa su dolor (Video: Trome)

Cuto Guadalupe: “No es un secreto que se vaya Gareca”

La alegría de los días previos y de poder volver en noviembre se esfumó. “ Es una tristeza tan honda, realmente una pena ¿Qué se puede hacer? Ya no se puede hacer nada ”, se preguntaba Luis Guadalupe buscando una respuesta lógica a este doloroso revés.

Para ‘Cuto’, el alejamiento de Ricardo Gareca no le sorprende y se queda con la buena labor realizada. “ Ya no era un secreto que si no se iba al mundial Gareca no iba continuar, pero trabajo que han hecho ellos ha sido extraordinario y que estos muchachos demostraron ser unos guerreros y murieron de pie. Eso es lo más importante. Ahora toca regresar a casa con las manos vacías. Estamos con el corazón partido ”, añadió.

Tras el regreso desolador, el exfutbolista de la selección peruana pide unidad a todos los peruanos para encarar los nuevos retos. “Ahora más que nunca los peruanos tenemos que estar unidos, en estos momentos se demuestran a los verdaderos hinchas. Un abrazo para este comando técnico y todos los que han sido parte de este sueño que nos hizo llegar hasta acá”, finalizó..