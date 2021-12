Sentado en uno de los muebles de su casa nos recibe Luis ‘Cuto’ Guadalupe. Luce más delgado, pálido, aunque siempre con la sonrisa que lo caracteriza. Hasta me bromea y aparece esa chispa que no se apaga ni luego de una delicada operación. “¿Qué pasa, ‘Huachano’? Estabas preocupado, te ibas a quedar sin conductor, mira que ya tenías varios programa grabados, pero acá estamos, para seguir luchando por la vida”, nos dice.

‘La fe de Cuto’ es el programa revelación en el Perú este año. Y ‘Cuto’, el creador de un estilo de conducción que ha generado elogios en todos. El carisma y la manera en que logra que sus entrevistados hagan confesiones y cuenten pasajes inéditos de su vida han hecho que sea vistos por millones en el YouTube y Facebook de Trome.

Pero hagamos como él, adoptemos su estilo, dejemos al personaje de lado y vayamos a buscar a la persona. Con ustedes, Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, días después de pasar por difíciles momentos tras una delicada operación de emergencia.

Cuto, ¿cómo viviste estos últimos días?

Han sido momentos duros. Es el momento más duro de mi vida. Muchas veces una cree que está bien por fuera pero por dentro suceden cosas que uno ignora. También he estado abusando un poco de mi físico. He descuidado de mi salud, es una molestia que venía arrastrando hace dos semanas, cuando tuve la oportunidad de viajar a Chiclayo, el dolor en el hígado era muy fuerte. Ya no podía comer y me sentía muy mal, agitado, débil, estuve con antibióticos.

¿Todo fue rápido?

El miércoles, cuando regresé de Chiclayo, mi hermana Diana y mi cuñado Gino, decidieron llevarme de emergencia, pero ‘Cuto’ Guadalupe, terco, no quería. Pero el dolor era muy fuerte, ya no lo soportaba.

¿Qué hicieron?

En principio no lograban detectar por qué no me paraba la fiebre. Por eso los médicos ordenaron todo tipo de pruebas, exámenes, hasta que con una resonancia magnética y tomografías lograron ubicar una mancha negra en el hígado.

‘CUTO’ GUADALUPE Y LA BACTERIA DE LA SELVA

¿Qué fue esa mancha negra?

Una bacteria estaba instalada en mi órgano. Según los médicos, esa bacteria uno lo adquiere cuando está en la selva. Por eso me tuvieron que operar, tuvieron que intervenir para extraerme todo esos parásitos del hígado, y hacerme un drenaje. A esa conclusión llegaron luego de una junta médica que se hizo para ver mi caso.

¿Y todo salió bien?

Le doy gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a todo las personas que en estos días he estados en sus oraciones. Les doy gracias infinitas, porque son sus oraciones las que me ayudaron, no sé qué hubiera pasado, la fe es lo más lindo de la vida, pero uno a veces se quiebra. Sin sus oraciones esto no hubiera sido posible. Acá está ‘Cuto’ Guadalupe, creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad y la voy a aprovechar al máximo.

¿En algún momento temiste lo peor?

Sí porque uno no está acostumbrado. Era una molestia terrible, sentía que me moría. No poder alimentarme, estar débil, indefenso, uno piensa en lo peor, pero siempre está tu fe, uno cree en Dios. En la clínica me trataron muy bien y una de las personas que me atendía me dijo, “Cuto puedo orar por ti”. Sentí un alivio, ya que en un momento había entrado en pánico. Luego de sus oraciones sentí una tranquilidad.

¿Ahora qué viene?

Tengo que ponerle un pare a muchas cosas que uno se excede. A veces uno no hace caso a la familia, a mi esposa, mis hijos, a mis amigos que me decían “ya para”, ellos vivían preocupados. Ahora quiero estar tranquilo y disfrutando de lo que uno viene haciendo.

‘LA FE DE CUTO’ 2022

¿La Fe de Cuto?

Un doctor me dijo: “cómo es la vida, ayer estaba viendo tu programa La Fe de Cuto, la entrevista con el ‘Loco’ Vargas y ahora estamos acá”. Dios los iluminó y pudieron detectar lo que me estaba ocasionando la fiebre.

¿Serán unas fiestas distintas?

Será única, no podré tomar mi cervecita, no podré hacer un brindis por un largo tiempo, Dios sabe en qué momento hace sus cosas, creo que ya necesitaba un buen jalón de orejas. Y como dice la mamá la Prince, el trago no se va acabar.

Volver a empezar…

Ahora a disfrutar de la Navidad con la familia que es lo que más amo en esta vida, con los míos, definitivamente he vuelto a nacer, ‘Cuto’ Guadalupe ha vuelto a nacer y Dios es testigo de eso, lo más lindo es reconocer cuando las cosas no las estás haciendo bien.

¿Qué planes para el año 2022?

Seguir disfrutando del programa ‘La Fe de Cuto’, sé que Dios tiene un propósito conmigo, hablar de la fe, de él. Seguiré su camino, he sentido la señal.

¡Sentiste el cariño de la gente!

Estoy muy agradecido con tantos mensajes de aliento de mucha gente, es impresionante la cantidad de gente que me ha brindado su aliento, los agradezco de corazón. Dios quiso eso, yo no lo busqué, ahora más seguro que nunca. Quiero seguir predicando su palabra. Lo que es él, disfrutar de su bondad y amor infinito.

¿Seguirá el programa La Fe De Cuto?

Va a seguir, solo hay que hacer algunos ajustes, pero no me apuro, tengo paciencia. La otra semana me reuniré con la familia de Trome con más calma.

A pesar del momento, feliz Navidad.

Feliz Navidad a toda mi la gente de La Fe Cuto de Trome y todo el Perú. Dios me lo bendiga siempre.

