QUÉ FUERTE. Cuto Guadalupe se confesó para las cámaras de Amor y Fuego y se refirió a su tensa relación con su sobrino Jefferson Farfán, luego del tonazo que armó en su lujosa mansión en La Molina por su cumpleaños número 37.

“Mi fe es que vuelva a ser el mismo de antes, que vuelva a estar bien con su familia, tanto con la familia Farfán como con la familia Guadalupe... es un secreto (el problema), pero ha sido con mi sobrino hace cinco años más o menos. Es un tema familiar, netamente familiar, que la gente no sabe”, indicó el columnista de Trome para Willax.

Cabe indicar que Cuto fue el gran ausente de la fiesta de la Foca, ya que no viene siendo invitado a sus eventos hace muchos años, ni como familia ni como colega. Según las especulaciones, el distanciamiento respondería a que siempre se opuso a su relación con Yahaira Plasencia o también porque no apareció en su película.

“Es muy delicado, no lo voy a decir porque no es un caso que uno pueda ventilar. Por eso es que yo no estoy frecuentando con él para nada”, indicó.

El reportero de Amor y Fuego le consultó a Cuto si cree que las mujeres se le acercan a Jefferson Farfán por su dinero. “Yo creo que en su entorno de hecho que sí... mi sobrino no es guapo, es una persona que es conocida por el tema del fútbol, es una leyenda, es un crack, pero si me preguntas de su entorno en la actualidad... lógico”, dijo el exfutbolista.

Asimismo, recordó que su sobrino le envió un comunicado para que no se refiera a él pero cree que quien lo redacto fue ‘su representante’, en alusión a Yahaira Plasencia. “Pensó que con eso me iba a intimidar pero yo continué porquye conozco de qué pie cojea”, acotó.

“Para mí él está secuestrado en ese mundo, en esa burbuja, pero yo tengo fe en que ese momento va terminar, Dios sabrá en qué momento”, finalizó Cuto Guadalupe.

