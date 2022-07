Ya son dos partidos de Universitario de Deportes que Alex Valera no entra en lista. Y es que el delantero de la selección peruana viene buscando su fichaje al Al Fateh de Arabia Saudita, operación que en tienda crema no quieren dar su brazo a torcer.

El exdefensa Luis ‘Cuto’ Guadalupe aprovechó su visita al programa ‘Al Ángulo’ para opinar al respecto y aconsejar a Valera que no se deje seducir por el dinero ya que las oportunidades de emigrar seguirán llegando. “¿Y la gratitud?” , inició.

El conductor de ‘La Fe de Cuto’ manifestó que Valera y su entorno deberían tener un poco más de gratitud con Universitario de Deportes. “El representante tiene que estar ahí, como tu dices lo de Valera, ese chico, cómo ha ido evolucionando, yo lo aplaudo pero también tiene que ponerse a pensar dónde está la gratitud”, expresó.

“Un equipo que te quiere te va a esperar, las cosas siempre pasan por algo. Pero entra el tema del dinero y el dinero es el demonio. Por el dinero quedas mal con el club que te acogió y cambias la actitud, empiezan las poses, te malogra el grupo”, añadió.

Carlos Compagnucci y su postura sobre el caso de Alex Valera

La situación de Alex Valera sigue siendo un tema pendiente de resolver. El delantero de Universitario de Deportes tiene una oferta del Al Fateh, de Arabia Saudita, y es una incertidumbre si se dará la transferencia. Sobre el tema, el entrenador del cuadro crema, Carlos Compagnucci, se pronunció.

“El único perjudicado en la situación de Valera va a ser el club, si el jugador se va, perdemos un gran ‘9′” , declaró este domingo el argentino, luego del triunfo (2-0) sobre Carlos Stein, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, en el Estadio Monumental.

“Si se queda y no está con la cabeza en el juego tampoco nos suma, necesito cerrar el tema acá y que no se pierda el foco del equipo. Ojalá se de lo mejor para todos. El equipo respondió muy bien ante esta situación que estamos pasando”, añadió Compagnucci, quien no consideró a Alex Valera en la lista de convocados para los últimos dos partidos.

TE PUEDE INTERESAR