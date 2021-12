El cariño de Luis Guadalupe por Juan Aurich hizo que anteponga este sentimiento por encima de lo que le recomendaron los médicos. El espigado exzaguero del ‘Ciclón del Norte’ era el invitado especial en su condición de líder y capitán de aquel equipo que logró el campeonato en el 2011 en una final ante Alianza Lima.

Aquella noche histórica para los hinchas del cuadro chiclayano también fue importante para Luis Guadalupe quien ese día sorprendió con su discurso: “La fe es lo más lindo de la vida. La fe, el de arriba (mira al cielo), es lo más lindo de la vida. Allá los incrédulos. Yo, gracias a Dios, estoy donde estoy y es gracias a él”, dijo aquel día.

Este martes el jugador se vistió de traje para brindar con sus excompañeros y brindó con ellos. “Momentos inolvidables que perdurarán en mi corazón. Ayer se realizó la ceremonia por los 10 años del título logrado por Juan Aurich en el año 2011″, escribió el exjugador.

Luis Guadalupe fue líder y capitán de ese equipo campeón del 2011 (Foto: @cutoguadalupe16)

Luis Guadalupe: “Ese día nació la popular frase la Fe...”

“Fue muy emotivo reencontrarme con grandes amigos del Club Juan Aurich. Ese día con el título, nació también la popular frase: La fe es lo más lindo de la vida”, compartió el conductor de La Fe de Cuto, sin saber que la infección a las vías urinarias se complicaría con el pasar de las horas y terminaría ingresando de emergencia a una clínica chalaca.

Seguidores de Cuto le mostraron su apoyo en redes sociales (Captura @cutoguadalupe16)





Cuto Guadalupe: “Estoy en manos de los médicos y Dios”

El jueves por la mañana Luis Guadalupe sorprendió a sus seguidores con una imagen hopsitalizado. “Me encuentro internado, desde ayer, en la clínica Auna de la sede Bellavista. Hago la aclaración que no se trata de COVID-19 para tranquilidad de todas las personas con las que he compartido en los últimos días”, escribió el popular Cuto en su cuenta de Instagram.

“Ahora estoy en manos de los médicos y siempre con la fe en Dios. Estoy esperando los análisis finales y el informe médico para seguir las recomendaciones de los galenos”, dijo el exfutbolista quien el miércoles buscó atención de emergencia

El empresario con Cuto 16 y entrevistador de ‘La Fe de Cuto’ pidió comprensión, debido a su estado de salud. “Ante esta situación, lamentablemente, no podré cumplir con una serie de eventos ya pactados. Espero la comprensión de las empresas dado mi situación actual”, apuntó el carismático personaje del deporte.

Cuto Guadalupe festeja eufórico título nacional (Video: América TV)