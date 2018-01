Dakar 2018: Carlo Vellutino se convirtió en el tercer peruano en abandonar la competencia [VIDEO]

¡Chau! Otro peruano más se despidió del Rally Dakar 2018. Se trata del motociclista peruano Carlo Vellutino, quien presentó molestias en las costillas tras un accidente, la cuales obligaron su retiro en la séptima etapa de la dura competencia.



Este tramo, tal como especificó RPP Noticias, comprende las ciudades bolivianas de La Paz - Uyuni. En palabras con el mencionado medio, Vellutino explicó más sobre el accidente que motivó su salida de Dakar 2018.



“El problema fue que hace dos días. Cuando llegamos a La Paz, faltando 70 kilómetros de enlace, a un amigo se le malogró la moto y me pidió que lo jale. En el trayecto, la pista tenía una línea de tren que cruzaba en diagonal. Al momento de cruzarla, hago un quite para no resbalarme pero la moto que estaba jalando no hizo lo mismo, cayó y como estaba amarrada, me jaló y salí volando hacia adelante. Al momento de caer, el hombro se me clavó en las costillas y me quede sin aire", indicó.



El motociclista nacional, quien se convirtió en el tercer peruano en deja Dakar 2018, añadió que acudió donde los doctores de la organización para que le den atención. "No me tomaron placas y me dieron pastillas”, manifestó.