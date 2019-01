Dakar 2019: Piloto Andrey Karginov fue expulsado del rally tras atropellar a un espectador y no auxiliarlo | VIDEO

¡Así no es! El piloto Andrey Karginov, al volante de uno de los cuatro camiones de la marca Kamaz, fue expulsado del rally Dakar 2019 tras atropellar a un espectador y no detenerse para prestarle auxilio, según informó la organización de la carrera. El ruso demostró no importarle la vida de los demás con tal de seguir avanzando en la carrera.



El espectador atropellado en el Dakar 2019, de 60 años y origen sudafricano, sufrió una fractura de fémur ante el impacto del camión y tuvo que ser trasladado al aeropuerto de Ilo (Perú) para ser llevado a un hospital en Arequipa, también en Perú.



El accidente ocurrió en el kilómetro 279 del tramo cronometrado de la quinta etapa del Dakar 2019, que se disputó entre Tacna y Arequipa, con una distancia de 776 kilómetros, de los que 517 eran de competición.



La víctima se encontraba fuera de la zona delimitada para los espectadores que la organización del Dakar 2019 establece para cada etapa.



En el momento del accidente, Karginov marchaba en el tercer lugar de la clasificación general de camiones y peleaba junto a sus compatriotas Eduard Nikolaev y Dmitry Sotnikov por la victoria en el rally.