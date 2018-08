Dani Alves: Acusan a su esposa de 'vividora' y ella responde así [VIDEO Y FOTOS] 

Cuando el ídolo del Barcelona y actual jugador del PSG , Dani Alves , gozaba sus últimos días de vacaciones junto a su bella esposa, la modelo española Joana Sanz. Esta se topó con un mensaje en su cuenta de Instagram que quiso arruinar sus últimas horas de relax, pero ella demostró su carácter.



La esposa de Dani Alves se sorprendió cuando leyó: "¿Promocionas la 'empresa' que te ha pagado tu novio con el viaje que también te ha pagado? #muchacara", fue el mensaje de lucichel_ en una publicación donde la pareja del jugador del PSG se luce en la playa.



Dani Alves conoció a la exitosa modelo cuando jugaba en Barcelona y luego contrajeron matrimonio. "Te informo que mi marido no me ha pagado nada. Trabajo desde los 14 años y la empresa la he pagado yo con mis 3 socios. Hay mujeres trabajadoras y muy independientes querida", respondió la modelo que ahora maneja su empresa desde París, donde acompaña a su esposo, figura del PSG.



Pero la cónyuge de Dani Alves no tenía frenos. "En primer lugar, sabes en que consiste tener una agencia de viajes?. En segundo lugar, ¿Que es trabajar "toda la vida"? Porque trabajar desde los 14 años se podría considerar así. En tercer lugar, no solo soy modelo. Espero que tus dudas sobre si soy "mujer florero" hayan quedado resueltas. Aquí te dejo el nombre de mi agencia de viajes porque creo que necesitas unas vacaciones" concluyó.