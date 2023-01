Dolor extremo. Ese es el sentimiento que ha revelado sentir Joana Sanz, la esposa de Dani Alves, quien se encuentra encarcelado luego de ser detenido por la Policía de Barcelona, acusado de abuso sexual en diciembre del 2022, una situación que se sumó a pérdida de su madre hacía pocos días.

Fue justamente esta situación la que provocó la detención del futbolista, que dejó México para volar a Barcelona para el funeral de su suegra y tras presentarse a declarar fue detenido.

Esposa de Dani Alves rompe su silencio tras arresto del jugador (video: YouTube)

“ Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido ”, compartió al modelo en sus redes sociales.

Joana Sanz ha conocido la complicada situación de su esposo que afronta cargo que pueden llevarlo desde 4 a 12 años de prisión. “He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias”, agregó a su cuenta de Instagram.

Joana Sanz perdió a su madre la semana pasada y ahora tiene a su esposo en la cárcel (Foto: Getty Images)

Víctima de Dani Alves rechaza dinero

La edición digital de ‘El País’, aseguró que la de mujer de 23 años que denunció a Dani Alves ha desestimado ser beneficiada por una indemnización económica de parte del jugador, si se sentencia al jugador sobre lo acontecido la noche del 30 de diciembre en la discoteca catalana Sutton.

La normativa española establece que la víctima tiene derecho a recibir una compensación económica por las lesiones y los daños sufridos, pero la defensa ha rechazado esta posibilidad dejando en claro que la finalidad de este caso no tiene que ver con un aspecto económico, sino que el jugador pague con prisión efectiva su pena, como ya hace en Centro Penitenciario de Brians 1, donde duerme hace dos noches.

¿Dani Alves entró en contradicción?

Dani Alves aseguró en TV3 de España, que estuvo en esa discoteca, pero sostuvo que sólo por un corto espacio de tiempo en el baño con la víctima y negó una agresión sexual.

Esta versión entra en contradicción con las pruebas obtenidas por la jueza instructora que fueron acercadas por la policía, que interrogó a testigos, entre ellos al personal de seguridad de la discoteca.

La Justicia también cuenta ya cuenta los videos de las cámaras de seguridad de la discoteca en la que ocurrieron los hechos y donde se evidencia que el jugador permaneció en el baño con la denunciante más de 15 minutos.

TE PUEDE INTERESAR