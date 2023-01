Ya son casi 10 días los que Dani Alves ha pasado recluido en una cárcel de Barcelona, acusado por una presunta agresión sexual en una discoteca ubicada en dicha ciudad. El futbolista permanecerá en el reclusorio mientras dure el proceso, ya que fue encarcelado sin fianza.

El medio español La Vanguardia logró obtener información en torno a lo que vive Dani Alves desde prisión. Según la publicación, el exjugador de Barcelona se encuentra tranquilo, esperando la resolución de su caso.

“Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada” , le habría dicho Alves a algunos profesionales a cargo del centro Brians 2 al momento de haber sido ingresado.

Alves sigue manifestando que el acto sexual ocurrido el día de los hechos fue consensuado. En tanto, el brasileño habría recibido una tarjeta de débito con un monto limitado de 100 euros para que pueda comprar artículos de aseo personal en el economato (Tienda dentro del penal).

Según el programa español ‘Ya es mediodía’, la familia hizo un depósito para que el jugador pudiera tener la posibilidad de adquirir algunos artículos de autorizados en la prisión. Pese a que el jugador tuvo esta cantidad de dinero, solo gastó 17.33 euros.

¿Qué compró Dani Alves en la cárcel?

El jugador brasileño según los testigos ha comprado 6 botellitas de yogurt, por 50 céntimos cada uno. También adquirió cuatro latas de atún, por 88 céntimos, además de un frasco de shampoo por 2,42 euros. No podía faltar un desodorante por 2,39 euros y cuatro latas de bebidas energéticas por 1,5 euros.

Dani Alves también ha recibido otros beneficios penitenciarios dentro de su estadía en Brians2, como el acceso a ropa deportiva y poder tener una televisión en su celda , este último beneficio fue rechazado por el jugador, según informó la reportera Silvia Álamo, quien reveló que el jugador no desea enterarse de los comentarios sobre su caso en el exterior.