Siente que esta por perder el partido. Dani Alves el defensor de la selección de Brasil y recordado crack de FC Barcelona ha pasado su tercera noche en un centro penitenciario de Cataluña, acusado de agresión sexual contra una mujer de 23 años y tras dar tres versiones distintas sobre este episodio, la jueza decidió encarcelarlo y este lunes cambiarlo a otro penal por medidas de seguridad.

La magistrada tomó esta dura medida, debido a las versiones contradictorias del jugador en tres ocasiones y que acabaron con su credibilidad ante el juzgado. Los medios españoles detallaron que Dani Alves, en el primer interrogatorio frente a la Fiscalía y la jueza aseguró nunca haber visto a la acusada del presunto abuso.

Luego modificó su versión y reconoció haberse cruzado con la mujer en la discoteca, sin embargo, con ella no tuvo ninguna intimidad. En su tercera versión culpó a la joven de lanzarse sobre él y que finalmente hubo acto sexual consentido.

Dani Alves cambia de abogado y pide nueva audiencia

La Cadena SER de España, informó que Dani Alves solicitó volver a declarar ante la jueza después de sus versiones contradictorias de lo acontecido la noche del 30 de diciembre.

Además, otro de los pedidos del futbolista sería solicitar un cambio en su equipo de defensa. Junior Alves, hermano del jugador, declaró para ‘Telecinco’ de España reconoció el desconcierto de la familia con el accionar de los profesionales que lo asesoran. “ Estamos impotentes ante esta situación. Creo que la abogada (Miraida Puente Wislon) no lo está haciendo bien ”, criticó el familiar de Dani Alves y desde Brasil se asegura que el letrado Andrés Marhuenda Martínez, sería el encargado de sumir la defensa del acusado.

Los testimonios de testigos recogidos por ‘El Periódico’, de España, han sido tomado en cuenta también por la Fiscalía y entre ellos encuentran los amigos de la víctima y el camarero quien fue utilizado por Dani Alves para cercarse a la mesa de la demandante.

Dani Alves no duerme con otros presos

En la cárcel de máxima seguridad Brian2 en Sant Esteve Sesrovires, el lateral derecho está en una zona preventiva, en el módulo de ingresos, un área donde no comparte con los otros reclusos hasta que se defina su situación legal y para ellos hizo un pedido formal ala jueza que está a cargo de este proceso.

Dani Alves también habría mentido públicamente en un video que fue difundido por Antena3 antes de viajar España. “ …No sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin su autorización. ¿Cómo le voy a hacer eso a una mujer o una chica? No, por Dios. Ya basta. Sobre todo, porque están haciendo daño a los míos, porque saben quién soy ”, expresó.