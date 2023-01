La pesadilla no termina para Dani Alves, exjugador de Pumas que se mantiene detenido desde el viernes, acusado bajo cargos de abuso sexual, tras la denuncia de una mujer de 3 años que lo acusa de tocamientos en el baño de una discoteca en Barcelona el pasado 30 diciembre. Tras el descargo del brasileño, nuevas pruebas contradicen su versión y complican el trabajo de su defensa.

La defensa del jugador de la selección brasileña y ex ídolo de Barcelona había declarado a las autoridades que solo había estado 47 segundos en el baño junto a la señorita que formuló la denuncia ante la Policía de Cataluña, pero este domingo las autoridades mostraron pruebas que desmienten al jugador con una video de las cámaras del local.

Dani Alves complica su situación tras nuevas pruebas sbre abuso sexual (video: YouTube)

‘El Periódico’ de Cataluña informó que en el registro de seguridad de la discoteca puede observarse que las cámaras registraron que el defensor estuvo 15 minutos dentro del baño con la denunciante y no 47 minutos como declaró.

¿Qué hizo Dani Alves en el baño de discoteca?

Esta nueva prueba ha originado que el jugador, ante la incompatibilidad, cambie su declaración ante la jueza del Juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, que ha desestimado una posible libertad del jugador bajo fianza.

Este medio de comunicación también publicó parte de la declaración de la víctima sobre lo que sucedió dentro del baño de la discoteca. “ Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la violó… ”, expresó la defensa de la denunciante.

La Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de la policía de Barcelona, detuvo a Dani Alves, quien llegó a España para acompañar a su mujer por el grave estado de salud de su madre, que luego falleció, sin saber que la pesadilla para el jugar acaba de empezar.

Joana Sanz espera liberación de su esposo (Foto: Joana Sanz / Instagram)

Dani Alves aceptó usar ropa de presidiario

El brasileño salió arrestado en un coche poco después de las 10 de la mañana de España. La patrulla lo trasladó hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde la jueza ordenó su prisión preventiva para aclarar los incidentes y su posible riesgo de fuga.

Dani Alves, que también fue despedido del Pumas UNAM, debido a su complicado caso, había desmentido estas versiones desde México en los primeros días de enero. “ Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida ”, dijo.

Hoy, las grabaciones han dejado en jaque a Dani Alves sumado al testimonio de algunos testigos, entre los que se encuentran los amigos de la víctima y un mozo al que el futbolista envió para que se acercaran a su mesa para invitarles una bebida y puedan sentarse con ellas junto a un amigo. Actos que hoy lo tiene privado de su libertad dos días en el centro penitenciario donde ya luce ropa de presidiario.