La detención del futbolista Dani Alves por una presunta agresión sexual en Barcelona ha causado repercusiones inmediatas en su club. Pumas de México decidió rescindir el contrato del seleccionado brasileño. En ese sentido se pronunció su entrenador Rafa Puente Jr.

En diálogo con WDeportes, Rafa Puente Jr., intentó ser cauto sobre la situación, dejándole la responsabilidad de lidiar con el tema al área legal del club.

“Todo el aparato legal de la institución seguramente tendrá que hablar con él y tendrá todo el apoyo para ponerse al tanto de su situación personal”, expresó el entrenador.

Puente Jr. quiso poner paños fríos a la situación, afirmando que, hasta donde sabe, la acusación a Dani Alves aún no se ha hecho de manera formal.

“Es un poco imprudente emitir un juicio sobre un tema del que desconozco, son rumores, no soy experto en temas legales, pero formalmente que sepa o que me lo haya notificado la directiva, no existe una acusación formal en contra ”, añadió.

Otro entrenador que habló sobre el tema fue Xavi Hernández, quien lo tuvo en Barcelona donde, además, fueron compañeros. El exmediocampista afirmó sentirse muy sorprendido.

“Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado. En estado de shock. La justicia dictará lo que sea, no podemos entrar. Me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido”, manifestó en conferencia de prensa.

Pumas de México despidió a Dani Alves

Pumas de México decidió rescindir inmediatamente el contrato que tenía con el brasileño Dani Alves, luego que el exdefensor del Barcelona fuese detenido bajo un cargo de abuso, en España.

Leopoldo Silva, presidente del Club Universidad Nacional (Pumas UNAM) anunció la decisión de desprenderse del brasileño, según afirmó por ‘una causa justa’.

“El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con justa causa el contrato del jugador Daniel Alves a partir de este día”, anunció el directivo azteca.

Agregó que reafirman su compromiso de no tolerar que ningún integrante del equipo, atente contra el espíritu de la Universidad y sus valores.