Liberar a Dani Alves parecía una ‘misión imposible’, pero el abogado Cristóbal Martell ya empezó su defensa para volverla una realidad. El letrado ha presentado una apelación de 24 páginas a la Justicia española para conseguir la libertad del brasileño utilizando un video de la discoteca Sutton para generar dudas sobre la versión de la joven que denuncia a su representado.

En los documentos presentados por la defensa de Dani Alves se argumenta que la denunciante entró al baño por su propia voluntad, según se describe en las imágenes brindadas por las cámaras de la discoteca catalana. “ En ellas no se observa que el jugador le franqueara el paso o le abriera la puerta del baño ”.

Según informó ‘El Periódico’ la estrategia de Cristóbal Martell busca desacreditar el testimonio de la supuesta víctima pues “se revelan como inconsistentes por inexactas”, expresa la defensa que también busca catalogar la versión de la española de 23 años como una “distorsión narrativa”.

Abogado de Dani Alves “No hubo clima de terror”

El nuevo abogado, ha utilizado los videos de la discoteca Sutton, para desmentir la versión de la denunciante y utilizarlos a favor de Dani Alves argumentando que la joven no está bajo un clima de “ terror, pavor o dominación ”, con o que busca desmentir su declaración ante la Fiscalía.

Para Antena 3, a periodista Sonsoles Ónega asegura que el defensor ha utilizado las imágenes de las cámaras no solo para descreditar la declaración de la denunciante, sino también para poner en duda la agresión sexual.

En la apelación también justifica la contradicción inicial de Dani Alves en la que negó que mantuviese un encuentro sexual con la denunciante en la discoteca. “ Una negativa de inicio encuentra natural y rudimentaria explicación en la voluntad de preservar a su mujer e hijos de una conducta acaso impropia de relación sexual ”, afirmó.

Abogado desconoce pedido divorcio de esposa de Dani Alves

Cristóbal Martell señaló a ‘La Vanguardia’ que no tiene constancia de la petición de divorcio de Joana Sanz, sin embargo, dejó en claro que esta situación complicaría la situación de su representado debido al arraigo familiar.

“Me dijo que no tiene constancia de dicha petición. Pero que él no tenga constancia de esa petición no quiere decir que no se haya producido ”, señaló Mayka Navarro.

Este proceso podría perjudicar al jugador sobre los nexos que mantiene en Barcelona, donde lleva ocho años domiciliado en el barrio Esplugues de Llobregat.

“ Martell me dijo que no era apropiado , porque en ese escrito que tenemos, en ese recurso, Martell hace referencia a esa casa de Espulgues en la que está residiendo Joana. Pero Martell me recordó también que la casa es de Alves ”, expresó Navarro