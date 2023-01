Dani Alves hace noticia, pero esta vez no por alguna hazaña deportiva sino por una seria denuncia que ha hecho que el jugador sea detenido por las autoridades de Barcelona. El futbolista de la selección brasileña habría cometido agresión sexual a una mujer por lo que se encuentra en custodia policial.

Según informó la agencia de noticias AFP, los Mossos d’Esquadra detuvieron a Dani Alves este viernes por una presunta agresión sexual a una mujer producido en la noche del 30 de diciembre en una discoteca Sutton de Barcelona.

Según la afectada, el exjugador del FC Barcelona le realizó tocamientos indebidos por debajo de su ropa interior, sin su consentimiento. Tras el hecho, la agraviada informó de lo sucedido a la seguridad del centro nocturno, el cual activó el protocolo y dio parte a la Policía. La denuncia se formalizó el 2 de enero del 2023.

Tras ser detenido, Dani Alves fue trasladado a la comisaría barcelonesa de Les Corts para que brindara su declaración. Luego de ellos, se le condujo ante la jueza de instrucción número 15 de Barcelona, quien decidió la prisión provisional sin fianza al futbolista.

Esposa de Dani Alves lo defiende

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el cual demuestra todo su apoyo al futbolista. ‘Juntos’, es la frase que acompaña una foto de las manos de ambos estrechándose cariñosamente.

Esposa de Dani Alves sale en su defensa. Foto: Captura.

Esta no es la primera vez que Sanz defiende a Dani Alves. “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”, declaró hace unos días en el programa catalán ‘Y Ahora Sonsoles’.

“He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, agregó.

El descargo de Dani Alves

Diez días antes de su detención, Dani Alves publicó un video en el que da sus descargos. El jugador no tardó para desmentir el hecho desde México. “ Primero quiero desmentir todo. Yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo que me conoce, sabe que me encanta bailar “, comentó el jugador de Pumas.

Dani Alves reconoció que estuvo en el lugar indicado por la demandante, pero descartó el resto de la historia. “ Estuve disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno, pero luego cuando tu eliges ir al baño, pues no tienes que preguntar quien esta en el baño, para poder entrar ”, añadió.

También dijo no reconocer a la persona que lo acusa. “ Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. Nos e su nombre, no la conozco, nunca la vi a través de mi vida. En estos años nunca he invadido un espacio de alguien sin su autorización ”, puntualizó.

Dani Alves hizo su descargo de acusación de señorita por 'tocamientos' en Barcelona (Antena 3)

