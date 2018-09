Dani Alves: Jugador del PSG se puso los tacos de su esposa y la sorprendió con este baile |VIDEO |FOTOS 

Lo hizo una vez más. Dani Alves , una de las estrella del PSG , ha vuelto mostrar su carácter disparatado. Lo hace en su club, en los premios de The Best y también dentro de las cuatro paredes de su casa, donde nos muestra su lado más divertido en dos videos que se han hecho virales.



El marcador del PSG ha sorprendido a todos los seguidores de sus redes sociales robándole a su esposa, la modelo Joana Sanz, los tacones que usó en los premios The Best. Pero Dani Alves no solo se los puso, sino que también desfiló como si se tratara del París Fashion Week, donde su pareja es una de las protagonistas.



Dani Alves ha confesado que de niño siempre ha soñado con ser cantante y cuando tiene tiempo siempre sorprende a sus seguidores con alguna canción o tocando algún instrumento musical. Ahora el Marcador del PSG no ha resistido dedicarle una canción a sus fanáticos desde la comodidad de su baño.



Dani Alves está más disparatado que nunca.

Dani Alves sujeta su cepillo de dientes como si se tratara de un micrófono y canta un tema de Wesley Safadão con tanta gracia que la esposa del jugador del PSG no se resiste a bailar junto al brasileño quien se recupera de una lesión que lo alejó del Mundial Rusia 2018 y de las primeras fechas de la Ligue 1.