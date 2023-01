La situación de Dani Alves, encarcelado y sin opción de ser liberado bajo fianza, no es el único drama que se vive en el caso por abuso sexual denunciado por una mujer de 23 años en una discoteca. La defensa de la víctima ha revelado el complicado estado emocional y de salud de la víctima tras el ataque del jugador brasileño.

Las informaciones sobre el caso daban cuenta solo de la situación del brasileño, pero este jueves la abogada de la víctima, Ester García López, fue entrevistada por el portal ‘UOL’ denunciando un tema que tiene angustiada a su representada.

La letrada informó que su clienta aseguró que el futbolista no utilizó ningún tipo de protección en la violación y crece su temor de adquirir una enfermedad transmisión sexual. “ El hospital le ha mandado un tratamiento completo encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, pues él no utilizó preservativo ”, expresó la abogada.

Sumado a esto la joven de 23 años ha evidenciado problemas en el control de sus emociones por lo que los médicos también han recomendado otro tipo de medicación. “ También tiene un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir. Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia ”, agregó.

Abogada confiada en sentencia a Dania Alves

Ester García también se mostró segura sobre el accionar de la justicia, debido al manejo de las pruebas e penas aconteció el incidente. “ Ella salió de la discoteca en ambulancia y fue directa a la Unidad Central de Agresiones Sexuales. A diferencia de otras víctimas de violencia sexual, que lavan su ropa interior, ella no tuvo tiempo de pensar en eso. Rápidamente fue atendida, quedando ahí las evidencias ”, informó.

A favor de su representada la abogada señaló que su representada no había ingerido alcohol. “ Dio una declaración clara, sin contradicciones, y eso es raro. Muchas mujeres sufren estrés postraumático y olvidan detalles, se acuerdan después, y eso no invalida la verdad. Pero en su caso, eso no sucedió ”, finalizó.

Dani Alves tomó último trago antes de escapar discoteca

Tras seis días en prisión el caso se complica cada vez más para el ex ídolo de FC Barcelona, no solo por la denuncia de la joven española, sino por el testimonio de los testigos (trabajadores, cocinero y amigo de Dani Alves), además de las nuevas imágenes de las cámaras de la discoteca Sutton.

‘El Periódico’ de España informó que tras la presunta agresión sexual, Robert Massanet, el jefe de la sala, atendió la denuncia de la víctima durante varios minutos y observó una conducta indolente del jugador brasileño.

“ No tenía consuelo. Yo le preguntaba: ‘¿Qué te ha pasado? ¡Cuéntame qué te ha pasado! Tienes que tranquilizarte’. Pero estaba muy agobiada ”, contó y añadió que por ese mismo pasadizo Dani Alves, abandonó la discoteca casi rozándolos.

El medio español pudo acceder a videos de las cámaras de videovigilancia y confirmó que el futbolista brasileño tomó un último trago en la barra antes de salir del local.