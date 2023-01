El actual jugador de Pumas de México y exdefensor de FC Barcelona, Dani Alves, fue acusado por el presunto delito de ‘agresión sexual’ acusado por una señorita de nacionalidad española con la que habría coincidido en una discoteca de la Ciudad Condal en diciembre 2022. El zaguero no tardó en pronunciarse al respecto y desmentir dicha acusación.

El juzgado de instrucción N° 15 de Barcelona tiene abiertas diligencias por este supuesto delito del jugador de la selección de Brasil quien buscó olvidarse del amargo momento en Qatar 2022 con una salida de amigos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña compartió una breve nota en la que no se detalla el nombre del futbolista.

El jugador no tardó para desmentir el hecho desde México. “ Primero quiero desmentir todo. Yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo que me conoce, sabe que me encanta bailar ”, comentó el jugador de Pumas.

Dani Alves hizo su descargo de acusación de señorita por 'tocamientos' en Barcelona (Antena 3)

Dani Alves: “No conozco a la señorita”

Dani Alves reconoció que estuvo en el lugar indicado por la demandante, pero descartó el resto de la historia. “ Estuve disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno, pero luego cuando tu eliges ir al baño, pues no tienes que preguntar quien esta en el baño, para poder entrar ”, añadió.

También dijo no reconocer a la persona que lo acusa. “ Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. Nos e su nombre, no la conozco, nunca la vi a través de mi vida. En estos años nunca he invadido un espacio de alguien sin su autorización ”, puntualizó.

“Cómo lo voy a hacer con una mujer o con una chica que sea, no por Dios. Ya basta porque están haciendo mucho daño, sobre todo a mi gente no. Sobre todo a los míos porque ellos saben quién soy”, exclamó.

Esposa de Dani Alves confesó que confía en su esposo y criticó a mujeres que se le acercan (Foto: Getty Images)

Esposa pone ‘manos al fuego’ por Dani Alves

Según medios españoles, el 2 de enero, la Policía de Cataluña recibió la denuncia de una mujer que afirmaba haber sufrido tocamientos indeseados por parte del futbolista, informó la policía regional catalana. Sin embargo, el hecho habría sucedido en la noche del 30 al 31 de diciembre.

La esposa del jugador, la modelo Joana Sanz, confirmó que el exjugador del Barcelona, Juventus y del PSG, se encontraba de vacaciones en la ciudad antes de reincorporarse a los Pumas de México y ella estuvo al tanto de esa salida.

“ Regresamos el 30 a Barcelona y salió con sus amigos para desconectarse (tras el Mundial). Salió a bailar y a disfrutar de la música como a él le gusta, no hay nada de malo ”, comentó la esposa del jugador.

“He visto cómo intentan algo con mi marido”

La modelo también reveló la actitud de algunas mujeres cuando se cruzan con el brasileño. “Yo he visto, muchas veces, como mujeres se acercan a mi marido atrevidas a intentar algo, en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy. Sé quién es mi marido, sé cómo lo conocí. Sé lo respetuoso que es ”, comentó la modelo española