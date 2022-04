Kylian Mbappé y Erling Haaland están en la mira de varios clubes importantes de Europa debido a que contar con un gran talento, pese a la juventud. El francés maravilla cada fin semana con sus jugadas en PSG y el noruego sorprende con su potencia en el Borussia Dortmund. Un debate se ha originado para conocer al mejor, aunque, Dani Alves tiene a su favorito.

El lateral derecho del Barcelona mencionó si él se desempeñara como director deportivo, prefiere fichar al popular ‘Donatello’ antes que a la ‘Máquina’. “No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no”, declaró para el medio Sport.

De la misma manera, el futbolista brasileño explicó las razones por las que apostaría por el atacante del cuadro parisino. “Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Yo apostaría por él”, añadió.

“El fútbol de hoy en día no te da tiempo para esperar a que los jóvenes se fogueen. El deporte te exige al máximo desde ya, desde el ahora. No obstante, yo no sería partidario de gastarme mucho dinero en determinados jugadores”, añadió Dani Alves.

Mbappé recibió halagos de Pochettino

Mauricio Pochettino desea que Mbappé continúe en el PSG para la próxima temporada. “Nosotros queremos lo mejor para Kylian y para el club. Lo mejor para el París Saint-Germain es que se quede, pero hay negociaciones que deben llegar a buen puerto”, explicó el estratega argentino durante una conferencia de prensa que brindó este viernes, en la previa del partido ante Clermont, por la Ligue 1.

De la misma forma, el DT de cuadro parisino destacó el crecimiento del atacante francés en este último año. “Cuando llegamos al club, el estado de forma de Mbappé no era el que se esperaba. Gracias a su trabajo y confianza, ha mostrado ser un futbolista fantástico. Nosotros le dimos tranquilidad para que pueda crecer”, añadió.