Dani Alves confirmó el último miércoles su despedida de Barcelona con una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram. El lateral volvió a mitad de esta temporada al cuadro azulgrana tras la aprobación de Xavi Hernández quien asumió la dirección técnica.

El futbolista brasileño dedicó algunas líneas a las personas que pidieron su regreso. “Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que, como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respetan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós”, mencionó en sus redes sociales.

Entre los comentarios, el técnico culé llenó de elogios a su expupilo. “Eres un ejemplo en cualquier sentido de la palabra. Gracias por todo, amigo”, escribió ante las reacciones de miles de hinchas.

Xavi Hernández, en su etapa como jugador, compartió vestuario con Dani Alves en el elenco blaugrana desde el 2008 hasta el 2016. Barcelona ganó tres ediciones de la UEFA Champions League durante esos años de gloria.

Xavi Hernández reconoció el buen desempeño de Dani Alves en el club.

Dani Alves deseó éxitos a la plantilla de Barcelona

“Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria”, afirmó en las redes sociales.

Eso sí, como todo buen seguidor de Barcelona, el jugador del ‘Scratch’ no dudó en dejar sus mejores vibras para lo que viene en el proyecto que lidera su amigo y excompañero Xavi. “Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón”.

Dani Alves se marcha de Barcelona con 23 trofeos entre los que destacan “dos tripletes, un sextete y un grande libro de oro escrito”. “Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro más retador”, mencionó el deportista.

Para cerrar, el brasileño aclaró que, pese a la edad, tiene energía para brindar más en este deporte: “Que el mundo nunca olvide: un león, aunque tenga 39 años, continúa siendo un good crazy (loco bueno) león”, sostuvo. Y, para despedirse de los azulgranas lanzó un “para siempre, Visca al Barça”, sentenció.