Daniel Bryan, o Bryan Danielson (nombre real), se volvió tendencia en las redes sociales por su aparición en el evento All Out de AEW (All Elite Wrestling). A diferencias de muchos y tras la exitosa presentación del domingo, ‘El líder del movimiento del Sí' consideró que AEW sí es competencia real para el gigante mundial de la lucha libre, además, explicó los motivos de su alejamiento de dicha empresa para firmar por la que es su nueva casa.

TE VA A INTERESAR: CM PUNK DEBUTÓ CON TRIUNFÓ Y DANIEL BRYAN ARRIBÓ A WWE

Danielson apareció al final de All Out para defender a Christian Cage del castigo del campeón Kenny Omega y sus secuaces los Young Bucks y los Good Brothers, en lo que sería un claro desafío al monarca de esta empresa.

Tras esta esperada llegada, Bryan se pronunció sobre su llegada a AEW y tras lo que vio en el evento, consideró que sí son una competencia real para WWE, esto debido a que muchas personas consideran que debido a su poco tiempo de creación la compañía de Tony Khan no está al nivel de WWE.

Sobre su salida de WWE afirmó que le ofrecieron renovar su contrato y hasta le iban a permitir realizar otras cosas afuera de la empresa; pero consideró que Vince McMahon a veces lo sobreprotegía (en referencia a sus lesiones) y ‘el todavía quiete tener una gran experiencia como luchador’

TE VA A INTERESAR: ROMAN REIGNS VENCIÓ A FINN BÁLOR Y SIGUE REINANDO EN WWE SMACKDOWN

DANIEL BRYAN REVELÓ COMO ACEPTÓ LLEGAR A AEW

En esta misma conversación, Bryan Danielson reveló cuales fueron los motivos que lo empujaron a decidirse fichar por AEW. Según dijo la forma como trataron el fallecimiento de Brodie Lee ( Luke Gallows de la familia Wyatt) lo convenció que esta era la mejor opción.

Sobre su conocido grito del ‘Sí', Bryan manifestó que no estaba muy seguro si podría utilizarlo, ya que no querría hacerle un desaire a WWE.

DANIEL BRYAN, CM PUNK Y ADAM COLE EN AEW

El evento All Out quedará en la memoria de los aficionados como una de las más impresionantes presentaciones en la lucha libre fuera de WWE, debido a lo que significó ver luchar a CM Punk después de siete años, además, de ver a una de las figuras más populares de la lucha libre de los últimos años como Daniel Bryan.

El evento también marcó la primera aparición del excampeón de NxT, Adam Cole, y Ruby Soho (ex Riott). De esta forma AEW inicia una nueva etapa con figuras muy conocidas en la lucha libre para los aficionados.