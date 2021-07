Daniel Kanashiro y Gustavo Cherquis tuvieron fuerte cruce en DIRECTV minutos después de la dura derrota de Perú ante Colombia por tercer puesto de Copa América 2021. Todo esto por comentario de ‘conformidad’ del periodista peruano. Mira el video. ¡Tremendo!

“Estoy contento y tranquilo. La resolución de Ricardo Gareca es simple y sencilla: reencontró al equipo. Vuelve a ser la selección peruana que peleó hasta lo último la clasificación al Mundial Rusia 2018”, lanzó Daniel Kanashiro.

Esto no le gustó a Gustavo Cherquis. “¿Qué es lo que estás diciendo? Cuando pierdes no puedes estar contento. Conforme, quizás. No te entiendo. Cuando Perú gana estás furioso, pero cuando pierde... ¡estás contento! Decídete”, señaló.

“Búscate otro adjetivo. Es una digna Copa América. Pero no puedes estar contento perdiendo sobre la hora, como perdiste. Cambia de palabra, me molesta”, continuó indignado Gustavo Cherquis en DIRECTV post Perú vs Colombia por Copa América 2021.

Daniel Kanashiro y Gustavo Cherquis se 'pelearon' en DIRECTV tras derrota de Perú ante Colombia.

TE PUEDE INTERESAR