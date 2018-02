Daniel Peredo: Alberto Beingolea le dio el último adiós al periodista deportivo 

Daniel Peredo falleció en la tarde del último lunes en la Clínica San Felipe a los 48 años. Uno de los más afectados con esta pérdida fue Alberto Beingolea, con quien compartió anécdotas en el recordado programa ‘Goles en Acción’.



En su cuenta de Facebook, Alberto Beingolea contó cómo Daniel Peredo se integró a ‘Goles en Acción’ después de leer sus análisis en los diarios deportivos.



“Al día siguiente lo tenía al frente y esa semana se integró al equipo de Goles en Acción. Allí descubrí que además de las virtudes que ya había advertido, tenía un gran sentido del humor y una asombrosa memoria. Era capaz de recordar con detalle las pautas de cada programa que hacíamos, con meses y hasta años de diferencia y hasta la ropa que llevábamos puesta para hacerlos (ni hablemos de los partidos de futbol)”, comentó Alberto Beingolea sobre Daniel Peredo.



Alberto Beingolea relató que Daniel Peredo hacía de “todo” en el programa desde “reportajes, entrevistas, informes, inclusive elaboró la secuencia ‘Pelotitas’ con Bruno Cavassa, donde hacían voces para un rato de humor”.



Alberto Beingolea confiaba que en algún día se convertiría en un gran comentarista, sin embargo, Daniel Peredo le pidió ser relator, aunque en un principio se negó, luego accedió a darle una oportunidad.



Alberto Beingolea sobre Peredo.

“Comenzó a distinguirse pronto. Era un relator distinto. Precisamente su tremenda visión de campo le permitió innovar. Era un narrador que te hacía entender el partido. La emoción la tenía dentro y la fue sacando”, escribió Alberto Beingolea sobre Daniel Peredo.



Alberto Beingolea recordó que el primer relato de Daniel Peredo en la radio fue cuando Universitario de Deportes campeonó en Cerro de Pasco con un gol del Beto Carranza.



“Su primer gran relato de gol lo hizo para la radio, pero lo inmortalizamos por TV vistiendo las imágenes con su voz”, rememoró Alberto Beingolea sobre Daniel Peredo.



Alberto Beingolea indicó que pese a que tomaron distintos caminos laborales, Daniel Peredo siempre regresó para seguir en las discusiones deportivas que los hacía reconocidos.



“Y cuando más tarde comencé mi aventura en CMD, logré convencer a los gerentes para que lo incorporen. Allí terminó de convertirse en el gran relator que triunfó y recordará por siempre el Perú. Hicimos dupla durante años en todos los partidos importantes y tuve el privilegio de estar a su lado como comentarista en sus relatos más recordados”, dijo Alberto Beingolea sobre Daniel Peredo.



Alberto Beingolea confesó que uno los slogans que lo llevó al Congreso (‘Por fin entra el 10 a la cancha’) fue idea de Daniel Peredo.



“Cuando me despedí de la TV, él estuvo a mi lado, me abrazó y me dedicó unas bonitas palabras. Me sacaron unas lágrimas Que terrible que ahora me toque a mi despedirlo a él, con más lágrimas que entonces, por supuesto”, indicó el parlamentario sobre Daniel Peredo.



“Fue de los mejores periodistas deportivos que ha tenido el Perú. Lo digo tras pensarlo mucho, pues podría ganarme el natural instinto de agrandar a los que se van o de favorecer a una persona a quien vi crecer y quise mucho. Tras repensarlo insisto: fue un apasionado del periodismo, lector permanente, insistente en su acercamiento con las nuevas herramientas tecnológicas, profundo y certero en el análisis (hay 3 personas en cuya lectura de un partido confío a ciegas y él era una de ellas). Siempre creativo y divertido, ponderado en su juicio, alejado de la práctica fácil sin confirmar, de la estridencia y del adjetivo sin sustento. Por eso y más insisto, fue de los mejores que he conocido”, agregó Alberto Beingolea acerca de Daniel Peredo.



Finalmente, el parlamentario se despidió de Daniel Peredo con unas sentidas palabras recordando a ese equipo de periodistas que ya no están.



“Nos vemos Dani, saluda al Chino, al tío Traverso, a Don Eduardo y a mi papá. Diles que en El Equipo los extrañamos y cuéntales que ahora estamos formando a un grupo de chicos, para que sigan lo que tú y tus hermanos de ‘Goles en Acción’ han hecho en el periodismo deportivo del Perú. Van a caminar la senda que tú contribuiste a abrir, aunque les has dejado la valla alta”, finalizó el congresista.

