Daniel Peredo: Alberto 'Tigrillo' Navarro y Fernando Egúsquiza recuerdan al 'Cabezón' [VIDEO y FOTOS]

La muerte de Daniel Peredo ha sido sentida, qué duda cabe, por miles de personas. La despedida multitudinaria que recibió fue muestra de su calidad de persona, algo que transmitía en sus narraciones.



Alberto 'Tigrillo' Navarro

“Daniel había hecho radio antes en ‘La Hora de Lalo (Archimbaud)’, pero la primera vez que narró un gol fue con nosotros, en ‘Campeonísimo’. El ‘Tigre’ Navarro le decía siempre: ‘Tú vas a ser completo, tienes que hacer de todo. Escribir, comentar, narrar. Prensa escrita, radial y televisiva’. Él dudaba al comienzo, mi padre le iba dando el micrófono cada dos o tres minutos en un partido. Una vez, en una Copa Perú, llega un tiro libre y le dice: ‘Ya ‘chato’, relata tu primer gol’. Le salió muy bien y nunca más paró. Después entraría a la televisión y la historia es conocida”



Fernando Egúsquiza

"Siempre fue ocurrente y creativo. Un día, en una de las tantas transmisiones que nos tocó compartir, soltó una de las suyas. “¿La figura de la cancha para ti, Fernando Rafael Egúsquiza Peralta?”, así con todo mi nombre completo. Sorprendido, no atiné más que a responder de inmediato. La jugada funcionó y en adelante quedó. Hasta hoy muchos me llaman así y es por su culpa. Lo de ‘La figura de la cancha’ pegó mucho y luego le fue añadiendo más categorías como ‘el destacado’, ‘la mención honrosa’, la ‘yapa’ y hasta ‘el concolón’. Siempre tomaba una siesta después del almuerzo, no necesitaba apuntar sus datos, los guardaba en su ‘cabezota’ y nunca aprendió a hacerse el nudo de la corbata. Siempre había alguien que se lo hacía”.

