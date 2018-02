Daniel Peredo: Beto Ortiz responde a quienes lo critican por transmitir imágenes de su último partido

Beto Ortiz respondió a quienes critican que en su programa se transmitan las imágenes del último partido que jugó Daniel Peredo. El periodista dedicó minutos de su programa para referirse a estos comentarios.



El periodista Beto Ortiz indicó que decidió transmitir las imágenes por rigor periodístico. El conductor de "Beto a Saber" considera que no es morboso mostrar las imágenes del último partido que jugó Daniel Peredo antes de morir.



El conductor también utilizó su Twitter para justificar la transmisión de estas imágenes. "Si te horrorizas antes de saber,

si condenas antes de oír, si me insultas antes de ver nada, después no llores por la bloqueada", escribió el periodista en la mencionada red social.



"¿Qué necesidad tienes para exponer eso?. Más respeto a la familia, solo les interesa el morbo y el raiting, explotando la muerte de Daniel. No esperaba menos de ti", son algunos de los comentarios que recibe Beto Ortiz en Twitter tras afirmar que transmitiría las mencionadas imágenes.



El narrador de Movistar Deportes, Daniel Peredo, murió la tarde del último lunes en la Clínica San Felipe a los 48 años. Según se conoce, el comentarista ingresó esta mañana al centro médico porque se sentía mal tras jugar una 'pichanga' y terminó perdiendo la vida de un paro cardíaco.

