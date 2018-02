Despedirse de un amigo no es fácil, sobre todo cuando se va de manera abrupta. Coki Gonzáles lamenta no haber llegado a la 'pichanga' de los lunes por haberse quedado dormido y no haber estar al lado de Daniel Peredo , en sus últimos momentos.

Coki Gonzáles no pudo evitar quebrarse en vivo al relatar como fue que Daniel Peredo partió de este mundo. El periodista de Latina contó a detalle que fue lo que sucedió con su amigo.

"Llegando a la clínica, a unas tres cuadras, es cuando le sobreviene el infarto, entran y lamentablementeno se pudo hacer absolutamente nada y lo vamos a recordar siempre al querido cabezón", fue lo que comentó Coki Gonzáles al borde de las lágrimas.

Daniel Peredo: Coki Gonzáles se quiebra al narrar como murió el periodista deportivo [VIDEO]

Un hecho similar sucedió cuando el conductor deportivo de SportCenter Perú, programa de ESPN, Franco Lostaunau comentaba la triste noticia de la muerte del comentarista Daniel Peredo.



Franco Lostaunau ya advertía en Twitter que iba a ser un programa difícil para él. No es para menos, el espacio televisivo comenzó con un homenaje a Daniel Peredo con grabaciones de sus emocionadas narraciones deportivas.