Daniel Peredo: Estadio Monumental lo recordó y aplaudió más de un minuto en el Universitario vs Alianza Lima

Siempre en el recuerdo. Daniel Peredo fue coreado en el estadio Monumental previo al Universitario vs Alianza Lima, siendo este un escenario más donde se recordó al periodista, con un minuto de aplausos.



Todos los partidos de la fecha 4 del Torneo de Verano recordaron a Daniel Peredo con palmas. Ahora, previo al Universitario vs Alianza Lima se recordó al relator, también conocido como la voz de la selección peruana, ante más de 50 mil espectadores.



Mr. Chip y un relator de ESPN recordaron a Daniel Peredo con sentidas palabras. El primero indicó que “no tuve ocasión de conocerle personalmente, pero me consta que me tenía gran aprecio y que a menudo usaba mis datos en sus transmisiones, respetando siempre la fuente. Si él tuvo que esperar 36 años para volver a ver a Perú en un Mundial, bien podría el cielo haber esperado un poco más antes de llevárselo. Que descanse en paz”.



Mientras que durante el partido entre Manchester United vs Chelsea, el relator de ESPN mandó un “fuerte abrazo a toda la familia y al periodismo peruano”, agregando que Daniel Peredo fue “un gran relator peruano”.



Daniel Peredo falleció el pasado lunes de un paro cardíaco. El periodista recibió homenajes a nivel nacional e internacional. Se despidió en el Estadio Nacional el último miércoles ante 15 mil personas.



Aquí minuto de aplausos en el estadio Monumental en honor a Daniel Peredo:



Daniel Peredo fue recordado en el estadio Monumental.

