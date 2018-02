El fútbol peruano está de luto. La tarde de este lunes, el popular narrador deportivo Daniel Peredo perdió la vida en la Clínica San Felipe. Como era de esperar, decenas de futbolistas, políticos y personajes de la farándula utilizaron su cuenta de Twitter para darle el último adiós.

Uno de ellos fue Nolberto Solano, quien mostró sus condolencias a la familia de Daniel Peredo por medio de Twitter. ‘Mi más sentido pésame para la familia de Daniel Peredo, que Dios lo tenga en la gloria. Vas a disfrutar del Mundial desde el cielo’, escribió en la red social.

Christofer Gonzales tampoco pudo dejar de pronunciarse por el fallecimiento de Daniel Peredo. ‘Muy conmovido y triste por lo sucedido con mi amigo. Que dios lo tenga en su gloria. Gracias por tu profesionalismo y lo excelente periodista que fuiste. Dejas un legado y no lo olvidaremos jamás’.

Por su parte, Carlos Zambrano también escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter. ‘Me aconsejaste, me criticaste pero siempre frontal, me cuesta creer está noticia que apena a todos los que estamos metidos en este mundo que es el FUTBOL El futbol sin tus narraciones no serán lo mismo Descansa en paz Daniel Peredo’.

Christian Cueva no se quedó atrás y le dedicó unas sentidas palabras. 'Descansa en paz. Gracias por llenarnos de alegría en cada narración. Un gran profesional. #DanielPeredo #Paz', escribió en Instagram.



André Carrillo también utilizó su cuenta de Instagram para homenajear al narrador deportivo. 'Descansa en paz Daniel Peredo, aún sin poder creerlo 😢😢😢 el fútbol estará de luto', posteó para sus miles de seguidores.



Por su parte, Christian Ramos compartió en Instagram un video de una de las narraciones más populares de Daniel Peredo. 'Recién me entero de esta triste noticia el sensible fallecimiento de Daniel Peredo , gracias por este relato que nunca olvidaré y extrañaremos tu voz en el mundial ... Que en Paz descanses Daniel'.



Y como no podía faltar, Juan Manuel Vargas también expresó su sentir por la partida de Peredo.'Pocas personas en este mundo se ganan mi respeto, por tu profesionalismo y tu don de gente te quedas en el corazón de los que te conocimos , hasta siempre maestro'.



Asimismo, el extenista Luis Horna también utilizó Twitter para despedirse de Daniel Peredo. ‘No puedo describir la pena que siento, se fue un gran periodista pero mucho mejor persona! Me tocó trabajar contigo compadre y me demostrarte tu grandeza. Descansa en paz amigo. Mis condolencias a la familia’.

Por su parte, la congresista y exvoleibolista Leyla Chihuán también se pronunció sobre la muerte de Daniel Peredo. ‘Triste noticia para todos los que disfrutamos de ti. Descansa en paz chato’, escribió en Twitter.

Pero no solo los deportistas expresaron su pesar por el fallecimiento del comentarista deportivo. Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros, tuiteó: ‘¡No salgo de mi asombro, Daniel Peredo ha muerto! No conozco más detalles pero expreso mi solidaridad con sus deudos y la afición deportiva’.

El alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, también utilizó sus redes sociales para dedicarle un último adiós a Daniel Peredo. ‘Ha fallecido #DanielPeredo, la voz que nos acompañó en cada triunfo camino al Mundial. Descansa en paz Daniel, seguiremos escuchando tu voz celebrar nuestros goles desde el lugar que te ganaste en el corazón de todos los peruanos. Mis condolencias a su familia y seguidores’.

El humorista Fernando Armas, también se mostró muy conmovido por la pérdida para el periodismo deportivo peruano. ‘#DanielPeredo ha fallecido mi Dios porque??? Me duele hondamente. Querido Amigo descansa en paz, te adelantaste por el camino que iremos todos, oraré por tu alma’, escribió en Twitter.

Asimismo, la estrella de reality Gino Pessarezzi le dedicó unas sentidas palabras en Twitter. ‘¿Quién no gritó junto a él los goles de nuestra selección? Descansa en paz Daniel Peredo’.

Finalmente, Brunito Pinasco lo recordó con un emotivo video. 'Siempre te vamos a recordar así! Entusiasta y feliz! Gracias Daniel. Y a los que seguimos aquí nunca hay que dar por sentado nada, en un instante sin importar la edad nos puede tocar irnos, valoremos lo que tenemos, vivamos con gratitud y disfrutando cada momento', escribió el popular conductor en su cuenta de Instagram.



Brunito Pinasco y Daniel Peredo

