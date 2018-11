Daniel Peredo: Hincha lloró al recordar al narrador deportivo durante programa de radio [VIDEO]

Durante el programa 'La Hora Revuelta' de Radio Capital, un hincha de la selección peruana protagonizó conmovedor momento al recordar a Daniel Peredo , querido narrador deportivo que murió de un infarto. Mira el video.



Alan Diez y Jesús Miguel Calderón, conductores del espacio, dieron línea a oyente de nombre Carlos, quien se quebró en vivo sorprendiendo a todos.



"Quien te habla forma parte de esa historia porque yo estuve en el estadio (el día de la clasificación al Mundial). Junté todo lo que tuve que juntar, rompí el chanchito para comprar en reventa. Obviamente fui solo y he llorado ese día como todos, estuve muy emocionado", contó.

Tras ello, Carlos relató que sufrió un infarto como Daniel Peredo. "Me emociona tanto verlo porque hace cuatro años a mi me dio un infarto. Pero yo estoy acá y él no. Fue horrible, mi familia pasó un mal momento. Fueron 12 segundos que me llevaron a la clínica y ahora estoy acá para contarlo".