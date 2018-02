Daniel Peredo: Hincha peruano hace escuchar su narración a 'Mister Chip' y estadista escribe esto [VIDEO]

La repentina muerte del periodista deportivo Daniel Peredo cruzó fronteras. Alexis Tamayo ('Mister Chip'), reconocido estadista del fútbol mundial, también se solidarizó con el popular 'Cabezón' pese a no conocerlo. "Joder, como me arrepiento de no haber tenido la oportunidad de haberle conocido", escribió.



Todo esto porque cientos de usuarios peruanos de Twitter empezaron a contarle sobre el deceso de Daniel Peredo. "No tuve el gusto de conocerle, lamentablemente para mí. Un abrazo enorme para todos sus amigos y familiares. Una gran pérdida para el periodismo y para el fútbol", respondió 'Mister Chip'.



"Es muy triste leer eso hoy, Juan. De todas formas, gracias por contármelo porque no lo sabía. El próximo 16 de junio miraremos todos al cielo de Saransk y allí estará seguro, viendo a La Bicolor de nuevo jugar una Copa del Mundo", continuó en otro tuit.



De pronto, uno de los seguidores de 'Mister Chip' le mandó un link con la narración de Daniel Peredo del partido Perú vs Nueva Zelanda que nos clasificó al Mundial Rusia 2018.



'Mister Chip' lo vio y no tardó en compartir el video de Daniel Peredo gritando los goles de la selección peruana ante Nueva Zelanda. ¡Conmovedor!

