Tal como sucedió en el Perú vs Croacia, Daniel Peredo fue recordado por los hinchas tras el gol de Renato Tapia en el Perú vs Islandia a los 2 minutos de iniciado el encuentro.



Si bien Gino Bonatti es el encargado de transmitir el Perú vs Islandia en reemplazo de Daniel Peredo, los usuarios recordaron al narrador fallecido con varios mensajes en Twitter.



"Te extraño Daniel Peredo, contigo narrando los goles eran los mejores momentos" o "Somos 12 en la cancha. Tenemos un angelito llamado Daniel Peredo junto a nuestra selección", fueron algunos de los comentarios en Twitter.



Daniel Peredo falleció 19 de febrero de este año y era reconocido como la 'voz de la selección peruana', ya que narraba los partidos con gran pasión.



