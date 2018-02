Daniel Peredo: IPD pone a disposición el Estadio Nacional para despedir al periodista deportivo

Después que muchos usuarios pidieron que los restos de Daniel Peredo, quien falleció el lunes al mediodía, fueran velados o en tal caso se hiciera una despedida en el estadio Nacional, el pedido hizo eco en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) poniendo a disposición de la familia el recinto deportivo.



A través de Twitter, el presidente del IPD, Oscar Fernández, indicó que el Estadio Nacional está a disposición de “la familia de Daniel Peredo”.



Asimismo, el IPD se pronunció por el fallecimiento del periodista: “El deporte peruano está de luto. El IPD se solidariza con la familia y los amigos del periodista Daniel Peredo Menchola por su sensible fallecimiento. Descansa en paz”, indicó el organismo deportivo.



Por ahora, la familia no se ha pronunciado y Daniel Peredo está siendo velado en la iglesia Virgen de Fátima en Miraflores. El coche fúnebre salió de la Clínica San Felipe donde el comentarista deportivo llegó tras jugar una pichanga con sus amigos y, posteriormente, perdería la vida.



El tuit del presidente de IPD que pone el Estadio Nacional a disposición de la familia de Daniel Peredo.

En una entrevista para Trome, Daniel Peredo recordó cómo llegó a coger el micrófono: "Una vez, cuando hacía prensa escrita con los que ahora están en Trome, el ‘Negro’ Navarro y su padre me dieron 10 minutos en una Copa Perú. Luego, en ‘Goles en Acción’, lo hacía cuando faltaba uno, hasta que en el 2002 pasé un casting para el Mundial en ATV porque ya no había sitio para otro comentarista".



Las redes sociales no tardaron en lamentar la muerte de Daniel Peredo y le dedicaron emotivas palabras, así como personajes, futbolistas y amigos cercanos del también locutor radial.

